【S.H.フィギュアーツ ONE PIECE ヤマト】参考価格：9,900円セール価格：7,255円

Amazonは、BANDAI SPIRITSから発売中のフィギュア「S.H.フィギュアーツ ONE PIECE ヤマト」を参考価格から27％オフの7,255円で販売している。

本商品は、TVアニメ「ONE PIECE」に登場する「ヤマト」のフィギュア。劇中のアクションを再現可能な全身の可動域に加え、袴の一部に軟質パーツを用いることでダイナミックなポージングが可能となっている。通常顔に加え、笑顔、叫び顔、憧れ顔、食いしばり顔、ルフィ交換用表情パーツ（目閉じ笑顔）が付属する。

セット内容

・本体

・交換用表情パーツ4種

・交換用手首左4種右6種両手1種

・金棒「建」

・「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -鬼ヶ島討入-」（別売り）交換用表情パーツ

・専用台座一式

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション