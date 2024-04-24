可動フィギュア「S.H.フィギュアーツ ONE PIECE ヤマト」がAmazonで27％OFFで販売中
【S.H.フィギュアーツ ONE PIECE ヤマト】
参考価格：9,900円
セール価格：7,255円
セット内容
参考価格：9,900円
セール価格：7,255円
Amazonは、BANDAI SPIRITSから発売中のフィギュア「S.H.フィギュアーツ ONE PIECE ヤマト」を参考価格から27％オフの7,255円で販売している。
本商品は、TVアニメ「ONE PIECE」に登場する「ヤマト」のフィギュア。劇中のアクションを再現可能な全身の可動域に加え、袴の一部に軟質パーツを用いることでダイナミックなポージングが可能となっている。通常顔に加え、笑顔、叫び顔、憧れ顔、食いしばり顔、ルフィ交換用表情パーツ（目閉じ笑顔）が付属する。
セット内容
・本体
・交換用表情パーツ4種
・交換用手首左4種右6種両手1種
・金棒「建」
・「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -鬼ヶ島討入-」（別売り）交換用表情パーツ
・専用台座一式
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション