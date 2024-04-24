アニメ「魔神英雄伝ワタル」TVシリーズ全45話を収録したBlu-ray BOXがAmazonにて25%オフで販売中
【魔神英雄伝ワタル Blu-ray BOX】
発売日：2013年12月18日
標準価格：38,850円
セール価格：30,525円
【収録話数】
【収録時間】
【商品仕様】
【映像特典】
発売日：2013年12月18日
標準価格：38,850円
セール価格：30,525円
Amazonは、バップから発売中のBlu-ray「魔神英雄伝ワタル Blu-ray BOX」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から25%オフの30,525円。
「魔神英雄伝ワタル」は、1988年から1989年にかけて放送されたサンライズ制作の冒険ファンタジーアニメで、本商品は「魔神英雄伝ワタル」TVシリーズ全45話を収録したBlu-ray BOX。48Pのブックレットや、映像特典などが付属する。
「魔神英雄伝ワタル Blu-ray BOX」
【収録話数】
・魔神英雄伝ワタルTVシリーズ全45話
・真 魔神英雄伝ワタル -魔神山編- OVA全2話
【収録時間】
本編 約1,168分＋特典映像
【商品仕様】
VPXY-71994/カラー/片面二層8枚・片面一層1枚
4:3＜1080p High-Definition＞
MPEG-4 AVC/リニアPCM/ステレオ
三方背BOX（竹内浩志 描き下ろし）
TVシリーズ デジパック（神志那弘志氏 描き下ろし）
OVA デジパック（大島美和氏 描き下ろし）
ブックレット（48P）インタビュー
井内秀治氏/小山高生氏/中沢数宣氏/福田己津央氏
近藤信宏氏/谷田部勝義氏/神志那弘志氏
わたなべひろし氏/柳沢テツヤ氏/久行宏和氏
【映像特典】
・ノンテロップOP/ED
・魔神英雄伝ワタルBlu-ray BOX発売告知
・魔神英雄伝ワタル番組宣伝告知映像
他
(C)SUNRISE・R