2024年年5月に開業1周年を迎える「シェラトン鹿児島」のホテル最上階にあるバー「VIVARIUM(ビバリウム)」

「VIVARIUM(ビバリウム)」にて、2024年5月1日(水)より、緑の食材で彩られた「グリーン・アフタヌーンティー」の提供がスタート!

ピスタチオや青りんごを使ったスイーツやセイボリーなど、初夏の訪れを感じるメニューを楽しめます☆

価格:5,000円(消費税・サービス料込)

販売期間:2024年5月1日(水)〜6月30日(日)

販売時間:14:00〜 / 15:00〜(各回120分制)

シェラトン鹿児島の最上階のバー「VIVARIUM(ビバリウム)」に、緑の食材で彩られた「グリーン・アフタヌーンティー」が登場!

VIVARIUMのアフタヌーンティーは、季節の食材を取り入れ、見た目が華やかなスイーツや、鹿児島県産の食材をふんだんに使用したセイボリー、焼き立てが味わえる自家製スコーン、シェラトン鹿児島オリジナルティーを含むドリンクを楽しめるセットメニューです。

2024年5月から提供される「グリーン・アフタヌーンティー」では、知覧茶やピスタチオ、青りんごなどの緑の食材で彩られたスイーツやセイボリーなど、初夏の訪れを感じるメニューを堪能できます。

新緑の爽やかな空気が心地よいこの時期、ホテル最上階から望む桜島の雄大な景観とともに、ホテルメイドのスイーツや紅茶を味わう洗練されたひとときを楽しめます☆

「グリーン・アフタヌーンティー」メニュー内容

内容:

スイーツ:知覧茶ティラミス、ピスタチオとホワイトチョコのムース、メロンとマスカットのタルト、青りんごのジュレとパンナコッタ、キウイのメレンゲ、ピスタチオのロールケーキ、モヒートジェラートセイボリー:知覧茶パンと茶美豚のバーガー、赤土じゃがいもとホウレンソウ グリーンピースの冷製スープ、知覧茶のぶたサブレ、ローストビーフの手毬寿司、ズッキーニとホタテ・キウイのタルタル 〜カナッペ仕立て〜、スティック野菜のバーニャカウダースコーン:プレーンスコーン、知覧茶スコーン(クロテッドクリーム、知覧茶ミルクジャム付き)ドリンク(フリーフロー):アールグレイ、ダージリン、イングリッシュブレックファスト、エジプシャンカモミール、パシフィックコーストミントティー、ジャスミン、ローズ&ビューティー、レモンメレンゲ、シェラトン鹿児島オリジナルフレーバーティー、コーヒー、カフェラテ、カプチーノ、エスプレッソ

「グリーン・アフタヌーンティー」には、知覧茶クリームが濃厚な味わいの「知覧茶ティラミス」や、シャキシャキのマスカットと初夏に旬を迎えるメロンの爽やかな甘みが特徴の「メロンとマスカットのタルト」など、緑の食材が織りなすバラエティ豊かなスイーツが勢ぞろい。

さらに、知覧茶のバンズでジューシーな茶美豚のパテをサンドした食べ応えのある「知覧茶パンと茶美豚のバーガー」や、ホタテとキウイのマリアージュが絶妙な「ズッキーニとホタテ・キウイのタルタル」などのセイボリー、焼き立ての知覧茶スコーンと知覧茶ミルクジャムなど、まさにグリーンで彩られた店内にぴったりなメニューが用意されています。

また、メインの料理の前の一品目では、モヒートのカクテルをイメージしたノンアルコールの「モヒートジェラート」が提供され、爽やかな初夏の訪れを連想させるような演出を楽しめます☆

