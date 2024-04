回転寿司チェーン「くら寿司」にて、イクラやカニなど豪華なお寿司がリーズナブルに楽しめる「いくらと極上かに」フェアを開催!

ゴールデンウィーク期間の2024年5月1日(水)から、人気メニュー「味付いくら」が特別価格で提供されるほか、豪華なカニを使ったお寿司が提供されます☆

販売期間:2024年5月1日(水)から期間・数量限定

販売店舗:全国のくら寿司店舗

回転寿司チェーン「くら寿司」では、2024年5月1日より「いくらと極上かに」フェアを期間限定で開催。

人気メニューの「味付いくら」が期間中、特別価格の2貫115円で提供されます!

そのほか「豪華かに三種盛り」や「ボイル本ズワイガニ大(一貫)」、“極みの逸品シリーズ”から「贅沢かに盛り合わせ」なども登場。

人気のイクラやカニを、ゴールデンウィーク期間のくら寿司でリーズナブルに味わえます☆

味付いくら

販売期間:販売中〜2024年5月6日(月)

価格:115円

※特別価格は上記期間での価格です

※一部店舗では価格が異なります

くら寿司の人気商品「味付いくら」は担当バイヤーが産地に赴き、鮮度の良いイクラのみを厳選。

国内の加工場にて、目視による細かな選別で選び抜かれた、こだわりのイクラを使用しています。

そんなイクラを特製の醤油ベースのタレに漬け込み、味を染み込ませることで、濃厚なコクとプチっと食感が楽しめる逸品に仕上げています。

くら寿司のこだわりが詰まった「味付いくら」が、期間限定で2貫115円と、リーズナブルに楽しめます☆

豪華かに三種盛り

販売期間:2024年5月1日(水)〜5月6日(月)

価格:390円

内容:かに開き・生がに棒肉・かに身 ※持ち帰り不可

フェア期間中、イクラと共に楽しめるカニは、バリエーション豊富なラインナップで登場。

「豪華かに三種盛り」は、水揚げしたカニをすぐに茹でるなど、旨みを逃がさない特別な加工方法を採用。

カニの開きと棒肉、ふわふわ食感で上品な味わいのカニ身の3種類を1皿で食べ比べできるメニューです☆

ボイル本ズワイガニ大(一貫)

販売期間:2024年5月1日(水)〜5月6日(月)

価格:280円

本ズワイガニの中でも、特に大きい棒肉を厳選した「ボイル本ズワイガニ大(一貫)」

噛めば噛むほど、カニの旨みがあふれ出て、美味しさを堪能できます!

贅沢かに盛り合わせ

販売期間:2024年5月1日(水)〜5月6日(月)

価格:1490円

内容:かに開き二貫・生がに棒肉二貫・かに棒肉・かに身・かに味噌和え ※持ち帰り不可

三種盛りやボイル本ズワイガニに加えて、豪華な商品を一皿で楽しめる“極みの逸品シリーズ”として「贅沢かに盛り合わせ」が登場。

カニを使った5種類のお寿司を一皿に盛り合わせた、カニ好きにはたまらない商品です。

「かに開き」と「かに棒肉」には、濃厚な旨みを味わえるカニを使用。

「生がに棒肉」は、濃厚な甘みと旨み、口の中に入れた瞬間溶けていくような食感を楽しめます☆

「かに実」はふわふわ食感で上品な味わい、「かに味噌和え」はたっぷりのカニ身と濃厚な味噌がクセになる味わいです!

特大天然赤えび(一貫)

販売期間:2024年5月1日(水)〜5月6日(月)

価格:165円

「いくらと極上かに」フェアの期間中は、リーズナブルに楽しめる期間限定メニューも登場。

「特大天然赤えび(一貫)」は、全体で1%以下しか獲れない希少な大型のアルゼンチンアカエビを使用しています。

半解凍で加工することで、旨みを逃さず、プリプリとした食感とアカエビの甘みを楽しめる一皿に。

くら寿司が築いてきた独自ネットワークによる仕入れで、希少な特大サイズをリーズナブルに提供しています☆

とろけるサーモン

販売期間:2024年5月1日(水)〜5月6日(月)

価格:115円

かつての人気メニュー「とろけるサーモン」が、期間限定で復活。

上質な脂の乗ったサーモンをたたき加工することで、よりとろける食感に仕上げています。

生姜がアクセントの醤油ベースのタレに漬け込み、濃厚な味わいを楽しめるお寿司。

「ねぎまぐろ」のサーモンバージョンともいえる、くら寿司のオリジナル商品です☆

人気の「味付いくら」がお得に楽しめるほか、豪華なカニを使ったメニューも登場。

くら寿司の「いくらと極上かに」フェアは2024年5月1日より期間・数量限定で開催です!

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了です

