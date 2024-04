世界大手の玩具メーカー「マテル」から、4種類のポケモンがセットになった組み立てセット「メガ ポケモン パルデア地方のポケモンたち」が登場。

79ピースと少ないブロック数で、ピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスを組み立てることができる、初めてのブロックトイにもおすすめのセットです!

マテル「メガ ポケモン パルデア地方のポケモンたち」

発売日:2024年4月27日(土)

価格:2,200円(税込)

対象年齢:6歳以上

ピース数:79ピース

サイズ:W15.2×D6.4×H20.3cm

発売元/販売元:マテル・インターナショナル

販売店舗:全国の玩具取扱店、Amazon、楽天ブックスなど

マテル・インターナショナルから、4種類のポケモンがセットになった「メガ ポケモン パルデア地方のポケモンたち」が登場。

パルデア地方にいるポケモン、ピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスの4種類を組み立てて遊べます。

ピカチュウ・ニャオハのしっぽや、ホゲータ・クワッスの頭の毛などチャームポイントが再現されているのもポイント。

合計79ピースのブロックなので、はじめてのごっこ遊びにぴったりのプレイセットになっています。

さらに「メガ ポケモン パルデア地方のポケモンたち」には、モンスターボールも付属。

組み立てる過程だけでなく、組み立てた後もさまざまなシーンを再現して遊べるセットです!

パルデア地方にいる4種類のポケモンを組み立てて遊べるブロックトイ。

マテルの「メガ ポケモン パルデア地方のポケモンたち」は、2024年4月27日より発売です☆

