【Apple Event】5月7日23時~ 開催予定

Appleは、新製品発表イベント「Apple Event」を5月7日23時より開催する。

「Apple Event」は、同社の主力製品を発表するイベント。今年2024年は初開催となっていて、6月に開催予定の「WWDC 24」に先駆けて開催となることが明かされた。公式サイトでは、iPad専用の「Apple Pencil」が描かれており、新型「iPad Pro」や「iPad Air」の発表が期待されている。

