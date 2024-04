waterweedが、5月10日にニューアルバム『Departures』をリリースすることを発表した。さらに、本日より先行シングル5作を連続リリースしていくという。第1弾は「Clean your hand, Clean your heart」というわずか1分の“衝動”と“告白”の楽曲。世界的なパンデミックを経て未曾有の困難を抱える時代に「見えない闇に抗え」と鼓舞する。タイトルはそのメタファーだ。

リリース情報



New Single「Clean your hand, Clean your heart」2024年4月24日(水)リリースhttps://avex.lnk.to/CleanyourhandCleanyourheartNext Single「Hourglass」2024年4月26日(金)リリースhttps://avex.lnk.to/Hourglass