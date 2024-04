世界大手の玩具メーカー「マテル」が展開している、ブロックを組み立ててリアルに再現できる「メガ ポケモン アドベンチャーワールド シリーズ」

そんな「メガ ポケモン アドベンチャーワールド シリーズ」から、「メガ ポケモン アドベンチャーワールド クワッスとボートでゆらゆら〜パラスと波止場のセット〜」が登場。

クワッスの乗ったボートがゆらゆら揺れる歯車ブロックのしかけが付いた、組み立てセットです☆

マテル「メガ ポケモン アドベンチャーワールド クワッスとボートでゆらゆら〜パラスと波止場のセット〜」

発売日:2024年4月27日(土)

価格:3,080円(税込)

対象年齢:7歳以上

ピース数:188ピース

サイズ:W22.9×D4.4×H22.9cm

販売店舗:全国の玩具取扱店、Amazon、楽天ブックスなど

マテル・インターナショナルの、ブロックを組み立ててリアルに再現できる「メガ ポケモン アドベンチャーワールドシリーズ」から「クワッスとボートでゆらゆら〜パラスと波止場のセット〜」が登場。

ボートがゆらゆら揺れる“歯車ブロック”のギミックが付いており、組み立てた後も楽しめる商品です!

クワッスとパラスのフィギュアを含む合計188ピースのブロックセットで、波止場のボートでゆらゆら楽しむ姿を再現できます。

歯車ブロックに連結したハンドルを回すと、クワッスが乗るボートが揺れるギミックを搭載。

クワッスの乗ったボートが揺れる様子を、パラスが波止場から眺めていることで、想像力を使って遊べるセットになっています。

また、ほかの「メガ ポケモン アドベンチャーワールドシリーズ」と組み合せれば、さらに楽しい世界が広がります☆

歯車が内蔵されたギアブロックパーツの入った「歯車ブロック付きシリーズ」と組み合わせれば、各セットのギア同士が連動。

ポケモンやブロックが動くそれぞれのギミックが同時に動き、よりダイナミックな動きを楽しめます!

ボートが揺れる仕掛けがついた、クワッスとパラスの組み立てブロックセット。

マテルの「メガ ポケモン アドベンチャーワールド クワッスとボートでゆらゆら〜パラスと波止場のセット〜」は、2024年4月27日より発売です☆

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

©Pokémon

