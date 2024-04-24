・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８３．３６ドル（＋１．４６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３４２．１ドル（－４．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７３３．１セント（＋１１．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８５．００セント（＋１４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４３．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６７．５０セント（＋６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９７．５４（－０．５７）

出所：MINKABU PRESS