アーセナルvsチェルシー 試合記録
【プレミアリーグ第29節】(エミレーツ スタジアム)
アーセナル 5-0(前半1-0)チェルシー
<得点者>
[ア]レアンドロ・トロサール(4分)、ベン・ホワイト2(52分、70分)、カイ・ハバーツ2(57分、65分)
<警告>
[ア]レアンドロ・トロサール(45分)、ミケル・アルテタ(45分+1)、ベン・ホワイト(76分)
[チ]アルフィー ギルクリスト(42分)、マルク・ククレジャ(43分)
観衆:60,238人
└ダービーで衝撃の圧勝…アーセナル、チェルシーを5発粉砕!! 先発の冨安は後半27分までプレー
アーセナル 5-0(前半1-0)チェルシー
<得点者>
[ア]レアンドロ・トロサール(4分)、ベン・ホワイト2(52分、70分)、カイ・ハバーツ2(57分、65分)
<警告>
[ア]レアンドロ・トロサール(45分)、ミケル・アルテタ(45分+1)、ベン・ホワイト(76分)
[チ]アルフィー ギルクリスト(42分)、マルク・ククレジャ(43分)
観衆:60,238人
└ダービーで衝撃の圧勝…アーセナル、チェルシーを5発粉砕!! 先発の冨安は後半27分までプレー