トップ3は前週と変わらず 2位にソニーがランクイン 今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/4/24
「BCNランキング」2024年4月8日から14日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
6位 ambie sound earcuffs WHITE
AM-TW01 WHITE（ambie）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 ambie sound earcuffs BLACK
AM-TW01 BLACK（ambie）
9位 Ultra Open Earbuds Black（BOSE）
10位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
3位 AirPods(第3世代)
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
6位 ambie sound earcuffs WHITE
AM-TW01 WHITE（ambie）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 ambie sound earcuffs BLACK
AM-TW01 BLACK（ambie）
9位 Ultra Open Earbuds Black（BOSE）
10位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。