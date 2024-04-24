日経225先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比410円高の3万7960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42422.96円 ボリンジャーバンド3σ
41376.90円 ボリンジャーバンド2σ
40330.85円 ボリンジャーバンド1σ
39284.80円 25日移動平均
38990.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38810.00円 一目均衡表・基準線
38260.00円 一目均衡表・転換線
38238.75円 ボリンジャーバンド-1σ
38030.67円 75日移動平均
37960.00円 24日夜間取引終値
37642.00円 5日移動平均
37552.16円 23日日経平均株価現物終値
37192.70円 ボリンジャーバンド2σ
36620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36146.64円 ボリンジャーバンド3σ
34552.15円 200日移動平均
株探ニュース
42422.96円 ボリンジャーバンド3σ
41376.90円 ボリンジャーバンド2σ
40330.85円 ボリンジャーバンド1σ
39284.80円 25日移動平均
38990.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38810.00円 一目均衡表・基準線
38260.00円 一目均衡表・転換線
38238.75円 ボリンジャーバンド-1σ
38030.67円 75日移動平均
37960.00円 24日夜間取引終値
37642.00円 5日移動平均
37552.16円 23日日経平均株価現物終値
37192.70円 ボリンジャーバンド2σ
36620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36146.64円 ボリンジャーバンド3σ
34552.15円 200日移動平均
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