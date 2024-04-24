　24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比410円高の3万7960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42422.96円　　ボリンジャーバンド3σ
41376.90円　　ボリンジャーバンド2σ
40330.85円　　ボリンジャーバンド1σ
39284.80円　　25日移動平均
38990.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38810.00円　　一目均衡表・基準線
38260.00円　　一目均衡表・転換線
38238.75円　　ボリンジャーバンド-1σ
38030.67円　　75日移動平均
37960.00円　　24日夜間取引終値
37642.00円　　5日移動平均
37552.16円　　23日日経平均株価現物終値
37192.70円　　ボリンジャーバンド2σ
36620.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36146.64円　　ボリンジャーバンド3σ
34552.15円　　200日移動平均


株探ニュース