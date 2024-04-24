ÉñÂæ¡Ø³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëÆüÈæÈþ»×¤¬¸ì¤ë¡¢¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤ºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤È¡¢°¦ÍÑ¤¹¤ë¥«¥á¥é¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼Ì¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈô¤Ð¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDream5¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÆüÈæÈþ»×¤¬¡¢5·î1Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ëÉñÂæ¡Ø³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾®²Æ¤òÌ³¤á¤ë¡£·àºî²È¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¡¢¿¼ºî¶ÕÆó´ÆÆÄ¤Î±Ç²èÈÇ¤âÌ¾ºî¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù¤Ø·ü¤±¤ë»×¤¤¤äÉñÂæ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥«¥á¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆüÈæÈþ»×¤µ¤ó»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡Û
¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¨¡¨¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù¡Ê1982Ç¯¡Ë¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÆüÈæ¡¡½½Âå¸åÈ¾¤Î¤È¤¤Ë¼õ¤±¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢¹Ö»Õ¤ÎÊý¤ËÁ¦¤á¤é¤ì¤Æ´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î±Ç²è¤Ê¤Î¤Ë¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ëÁÇÅ¨¤Ê±Ç²è¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£²ó¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾ºî¤Ë¼«Ê¬¤¬·È¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥Ò¥í¥¤¥ó¾®²Æ¤ò±é¤¸¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüÈæ¡¡±é½Ð¤Î¤³¤°¤ì½¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤Ç¤¹¡£¶ä¤Á¤ã¤óÌò¤ÎÅÄÃ«ÌîÎ¼¤µ¤ó¡¢¥ä¥¹Ìò¤Î¾®Ã«¤±¤¤¤µ¤ó¤â¡¢2019Ç¯¤Î½é±é¤ËÂ³¤¯Â³Åê¡£»ä¤Ï¡¢¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤ºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µª°ËÔ¢²°¥Û¡¼¥ë¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£¤½¤â¤½¤â¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤¬³§¤µ¤ó¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ï¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤À¤Ê¤Èµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Ä¤«¤µ¤ó¸¶ºî¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüÈæ¡¡±Ç²è¡Ø³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù¤ò´Ñ¤¿»þ´ü¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Ë¡¢¡ØÍ¹ÊØ²°¤µ¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ù¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ò´Ñ·à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡º£²ó¡¢¡Ø³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÆüÈæ¡¡´ðËÜÅª¤Ë¡¢¤Ä¤«¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿µº¶Ê¤ËÃé¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ª¤ï¤êÊý¤â±é·à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë¾®²Æ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢±ð¤Ã¤Ý¤µ¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µº¶Ê¤Î¤Û¤¦¤Ï¤ª¤Á¤ã¤á¤Ç¥¬¥µ¥Ä¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡³Î¤«¤Ë¸¶ºî¤Î¾®²Æ¤Ï¡¢±Ç²èÈÇ¤è¤ê¤â¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
ÆüÈæ¡¡ÇËÅ·¹Ó¤Ê¶ä¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¹ç¤¨¤ë¾®²Æ¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿Êª¸ì¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡²þ¤á¤Æ¾®²Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÆüÈæ¡¡¤³¤°¤ì¤µ¤ó¤«¤é¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®²Æ¤ÏÅ·»È¤Ê¤ó¤À¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡£³Î¤«¤Ë¥¥å¡¼¥È¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Á´¤Æ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÊìÀ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë½÷À¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¾®²Æ¤¬¹û¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¤Î¶ä¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¶ä¤Á¤ã¤ó¤òÊé¤¤¡¢¶ä¤Á¤ã¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤ò¿È¤´¤â¤Ã¤¿¾®²Æ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÂçÉô²°ÇÐÍ¥¤Î¥ä¥¹¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÆüÈæ¡¡¶ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤â¹Ó¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡£¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Î¶ä¤Á¤ã¤ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾®²Æ¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ä¥¹¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£·Î¸Å¤ÇÅÄÃ«Ìî¤µ¤ó¤È¤±¤¤¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÂæËÜ¤ÇÆÉ¤à°Ê¾å¤Ë¶ä¤Á¤ã¤ó¤È¥ä¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ò¿È¤´¤â¤Ã¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤âÂçÊÑ¤Ê¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶ä¤Á¤ã¤ó¤È¥ä¥¹¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤é¤°¾®²Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¡¢¤è¤êÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÄÃ«Ìî¤µ¤ó¡¢¾®Ã«¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüÈæ¡¡¤ªÆó¿Í¤È¤â½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£ÅÄÃ«Ìî¤µ¤ó¤È¤ÏºÇ½é¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¤òÁª¤ÖÎ©¾ì¤ÎÊý¤Ê¤Î¤ÇÉÝ¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶ä¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢»äÀ¸³è¤â¥®¥é¥®¥é¤È½Ã¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¸½¾ì¤¬²ó¤ë¤Î¤«¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¾®Ã«¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
ÆüÈæ¡¡²Æì¸©½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Ï¯¤é¤«¤ÊÊý¤Ç¡£¡Ö¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÂæËÜ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿Æ¿È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÄù¤á¤ë¤È¤³¤ÏÄù¤á¤Æ¡¢·Î¸ÅÃæ¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·Î¸Å¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¿Æ¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÆüÈæ¡¡Â¿¾¯¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£±é·à¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Æ¡¢¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢³Ú¤·¤á¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÃ©¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤½¤Î°è¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¶ä¤Á¤ã¤ó¤È¥ä¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤ÆÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë
¨¡¨¡·Î¸Å¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
ÆüÈæ¡¡³§¤µ¤ó»Å»ö¤¬Áá¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÁáÄ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È·Î¸Å¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤·¤Ã¤È·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¡¢Áá¤á¤Ë²ò»¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£µÍ¤á¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¸úÎ¨Åª¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¤â·è¤·¤ÆÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Áá¤¯·Î¸Å¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÎÉ¤¤´Ø·¸À¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÈæ¡¡³§¤µ¤óÌÀ¤ë¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¤«¤é¡¢µÙ·ÆÃæ¤â°ì½ï¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤ÏÌò¼ÔÆ±»Ö¤Î´Ø·¸À¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦ÎØ¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤Û¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüÈæ¡¡¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÂÌÌÜ¤À¡¢¼«Ê¬¤«¤é¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ò²þÁ±¤·¤è¤¦¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÏÇ¯¾å¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´¤â³«¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÆüÈæ¡¡¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥»¥ê¥Õ¤ÎÎÌ¤¬ËÄÂç¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÏÃ¤¹¤À¤±¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥»¥ê¥Õ¤¬Æ¬¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥»¥ê¥Õ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼«Á³¤Èµ¤»ý¤Á¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Ç¡¢ÊìÀ¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÔ°Â¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¶ä¤Á¤ã¤ó¤È¥ä¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢Êú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤ÆÄÌ¤·¤Ç·Î¸Å¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüÈæ¡¡¥â¥Î¥í¡¼¥°¤â¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±º£¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤¦¤È¤¤â¡Ö¤Õ¤²¡ª¡×¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤ÎÃý¤êÊý¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤é¡¢¼«Á³¤È´·¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ÇÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¤À¼¤ò½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Î¤É¤Î¥±¥¢¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥®¥¿¡¼¤ÎÀ¸±éÁÕ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÈæ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥®¥¿¡¼¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉèÌÌÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥ê¥Õ¤ÎÇ®ÎÌ¤äÎ®¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¤è¤êÍÞÍÈ¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡²áµî¤ËÀ¸±éÁÕ¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüÈæ¡¡2019Ç¯¤Ë°¤¤¼Çµï¤È¤¤¤¦·àÃÄ¤Î¡Ø¥ß¡¼¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥º¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤¬À¸±éÁÕ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç´É³Ú´ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼1ËÜ¤Ê¤Î¤Ç°õ¾Ý¤âÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÉñÂæ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÈæ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬µã¤±¤ë³Ú¤·¤¤ÉñÂæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï´¶Æ°Åª¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¡Ø³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È»ä¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉñÂæ¤Ç¤ÏDream5»þÂå¤Î¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤¬³è¤¤Æ¤¤¤ë
¨¡¨¡½é¤á¤ÆÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏDream5»þÂå¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüÈæ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½éÉñÂæ¤Ï14¡¢15ºÐ¤°¤é¤¤¡£¡ØPIRATES OF THE DESERT¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤Î·Ð¸³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥»¥ê¥Õ¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢
¨¡¨¡Dream5¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ë³è¤¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüÈæ¡¡ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ï³è¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥¢¥¯¥·¥ç¥óÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬É¬Í×¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤È¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤²£¤ò¸þ¤±¤ÐÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÅÝ¤ì¤¿¤é·ã¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦³ÑÅÙ¤À¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤«¤¬²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤È²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüÈæ¡¡Æü¡¹¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾ï¤ËºÇ¿·ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºòÇ¯½Ð±é¤·¤¿¡ØÅÀÌÇ¤¹¤ë½÷¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËèÆü·Î¸Å¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÈÖ¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤ËÃÖ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢±é·à¤À¤±¤É±ÇÁü¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÌò¼Ô¤Î°Õ¸«¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
ÆüÈæ¡¡±ÇÁü¤Ï¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬Âé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÁ´¿È¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤â¡¢ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡½éÆü¤ÈÀé°¬³Ú¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤âÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÆüÈæ¡¡ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£½éÆü¤«¤é¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë100%¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÒÀÊ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±é·à¤ÏÀ¸¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËèÆü¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤³¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ÉñÂæ¤Ï·Î¸Å´ü´Ö¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢Ä¹¤¯Ìò¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âÌò¤Ï°ú¤¤º¤ë¤Û¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüÈæ¡¡·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ìò¤À¤È¼«Ê¬¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢¹µ¤¨¤á¤ÊÌò¤À¤È¼«Ê¬¤â¹µ¤¨¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Ìò¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÏÌò¤¬È´¤±¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢È´¤±³Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡·Î¸Å´ü´ÖÃæ¡¢¥ª¥Õ¤Ï¤É¤¦²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÆüÈæ¡¡¤Ò¤¿¤¹¤éÂÎ¤òµÙ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤Ï°ì¿Í¤Ç´äÈ×Íá¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿3Âæ¤Î¥«¥á¥é
¨¡¨¡ºÇ¸å¤ËÆüÈæ¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤Ï¥«¥á¥é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÈæ¡¡3Âæ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤ÇCONTAX¤Î¡ÖCarl Zeiss Sonnar 2.8/38¡×¡£°ì¤Ä¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ÇNikon¤Î¡ÖCOOLPIX7600¡×¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥Á¥§¥¤Ç¡ÖINSTAX SQUARE SQ1¡×¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤¾¤ì¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖCarl Zeiss Sonnar 2.8/38¡×¤«¤é¡£
ÆüÈæ¡¡¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿²È¡¦ÌÚ²¼¹·°ì¤µ¤ó¤Î¥«¥á¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç3Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â²Á¤Ê¥«¥á¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Ç¤Ï¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¨¡¨¡3Ç¯¤â·Ð¤Ä¤È¡¢¤â¤Ï¤äÆüÈæ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÆüÈæ¡¡ÌÚ²¼¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤²¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüÈæ¡¡°ì»þ´ü¡¢¡Ö¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤¬¼ã¤¤»Ò¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¼Á´¶¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡£¥¸¥ã¥ó¥¯ÉÊ¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ï²¿ÅÙ¤«¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Î¤¹¤ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüÈæ¡¡Í§Ã£¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Î¤è¤¦¤Ë·Î¸ÅÃæ¤È¤«¡¢¿ÍÊª¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡º£¤Ï¸½Áü¤¹¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆüÈæ¡¡¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1½µ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÔ¤Ä»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¥Õ¥£¥ë¥à¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÈæ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÃæ¤Ë¥³¥À¥Ã¥¯¤Î400¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï100¤ò»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤·¤Æ800¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Â³¤¤¤Æ¡ÖCOOLPIX7600¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
ÆüÈæ¡¡»ä¤ÎÁÄÉã¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆþ¤ìÊª¤âÁÄÊì¤¬¥«¥á¥éÆþ¤ìÍÑ¤ËÊÔ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤ÖÁ°¤Î¥Ç¥¸¥«¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢²è¼Á¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·Ú¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ª²Ö¤ä¿åÎ¯¤ê¤ËÈ¿¼Í¤·¤¿ÂÀÍÛ¡¢Ã¯¤«¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ»£¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ï¡ÖINSTAX SQUARE SQ1¡×¡£
ÆüÈæ¡¡ÌÚ²¼¤µ¤ó¤È¤Ï2021Ç¯¤Ë¼Ì¿¿Å¸¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ý¥é¥í¥¤¥É¼Ì¿¿¤âº£Æü¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢2023Ç¯¤ËÌÚ²¼¤µ¤ó¤È¥¹¥¯¥¨¥¢¥Á¥§¥Å¸¡Ö±ýÉü¼Ì´Ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÉÙ»Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÊý¤¬¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¤´ÍèÅ¸¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖINSTAX SQUARE SQ1¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥Á¥§¥¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÆüÈæ¡¡Êª¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤Î¤Ç¡¢·Á¤Ë¤·¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç°ì¿Í¤º¤Ä»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Á¥§¥¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤ÆÅÏ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SQUARE¤Ê¤Î¤Ç¼Ì¿¿¤Ï¿¿»Í³Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²è³Ñ¤¬¹¤á¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦»£¤ë¤«¹Í¤¨¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÆüÈæ¡¡»×¤¤½Ð¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼Ì¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µª°ËÔ¢²°¥Û¡¼¥ë³«¾ì60¼þÇ¯µÇ°¸ø±é
¤¿¤ä¤Î¤ê¤ç¤¦°ìºÂÂè13²ó¸ø±é¡Ø³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù
²ñ¾ì¡§µª°ËÔ¢²°¥Û¡¼¥ë
¸ø±é´ü´Ö¡§2024Ç¯5·î1Æü¡Ê¿å¡Ë ¡Á5·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²Á³Ê¡§S ÀÊ 10,000 ±ß¡¡°ìÈÌ»ØÄêÀÊ 7,000 ±ß
´ë²è¡¦À©ºî¡§¹çÆ±²ñ¼Ò°ìºÂ
¡ÊSTAFF¡õCAST¡Ë
ºî¡§¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤
±é½Ð¡§¤³¤°¤ì½¤¡Ê·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡Ë
½Ð±é¡§ÅÄÃ«ÌîÎ¼¡¡ÆüÈæÈþ»×¡¡¾®Ã«¤±¤¤ ¤Û¤«
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tayanoryo1za.com/
»£±Æ¡¿Í§ÌîÍº¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ãö¸ýµ®Íµ¡¡¥á¥¤¥¯¡¿¹¾¸¶ÍýÇµ¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿µ´Â«¹áÆà»Ò