ÇÔÂà¤âÊÑ²½µå¤Ë¼ê±þ¤¨¡¢²ÝÂê¤Ï¡Ö¾¡Ééµå¡×¡¡Ä¹ºêÆüÂç¡¦À¾Èø³¤½ãÅê¼ê
¡¡¡Ê23Æü¡¢Âè154²ó¶å½£ÃÏ¶è¹â¹»ÌîµåÂç²ñ1²óÀï ¡¢Ä¹ºêÆüÂç1¡½2·§ËÜ¹ñÉÜ¡¢±äÄ¹11²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ë
¡Ö¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹½½°ì²óÎ¢¡¢Ä¹ºêÆüÂç¤Î¥¨¡¼¥¹À¾Èø³¤½ã¡Ê¤ß¤¤¤È¡Ë¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£É½¤Î¹¶·â¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡¢1ÅÀ¤Ç¤â¼º¤¨¤Ð¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î»°´ÝÍªÀ®¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Ï»²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¼·²ó¤«¤é¸å¤ò·Ñ¤®¡¢½½²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Í¸ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥«¡¼¥Ö¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄã¤á¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿½½°ì²ó¡£2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢·è¤áµå¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÄ¾µå¡£º¸ÍãÊý¸þ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤¿¤ì¡¢ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤ÇÊÑ²½µå¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¾Èø¡£¾¡Éé¤Ç¤¤ëµå¼ï¤¬¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡£Ä¾µå¤âÊÑ²½µå¤â¡Ö¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤¦Îý½¬¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡ÊÂÀÅÄÍªÅÍ¡Ë