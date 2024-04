米Appleが5月7日(現地時間)にオンラインイベント「Let Loose」を開催することを発表した。開始時間は、PT(太平洋時間)の5月7日午前7時(日本時間:5月7日午後11時)。配信は、apple.com、Apple TVアプリ、およびYouTubeで視聴できる。Let Looseイベントの告知には、Apple Pencilを持った手のイラストやペン回しするビデオが添えられている。また、CEOのティム・クック氏(CEO)が「Pencil us in for May 7! ✏️(5月7日、スケジュールに入れておいてください)」とXに投稿しており、iPadの新製品発表が予想されている。Appleは2022年10月に第6世代のiPad Proと第10世代のiPadを発売してから、iPadシリーズの新製品を発表していない。2023年は、初代iPad発売(2010年4月)以来、初めてiPadシリーズの新製品のない年となったが、2024年に入ってiPad ProやiPad Airの刷新が近いという噂が活発に報じられていた。