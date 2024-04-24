[4.23 プレミアリーグ第29節](エミレーツ スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 18 冨安健洋

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 1 アーロン・ラムズデール

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 10 エミール・スミス・ロウ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 21 ファビオ・ビエイラ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 エディ・エンケティア

監督

ミケル・アルテタ

[チェルシー]

先発

GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ

DF 2 アクセル・ディサシ

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 42 アルフィー ギルクリスト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 10 ミハイロ・ムドリク

MF 11 ノニ・マドゥエケ

MF 23 コナー・ギャラガー

MF 25 モイセス・カイセド

FW 15 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 13 マーカス・ベッティネッリ

DF 6 チアゴ・シウバ

DF 14 トレボ・チャロバー

MF 17 カーニー・チュクエメカ

MF 31 チェーザレ カザデイ

MF 49 J. Tauriainen

MF 78 K. Dyer

FW 7 ラヒーム・スターリング

FW 36 デイヴィジ ワシントン

監督

マウリシオ・ポチェッティーノ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります