アーセナルvsチェルシー スタメン発表
[4.23 プレミアリーグ第29節](エミレーツ スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 18 冨安健洋
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 10 エミール・スミス・ロウ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 エディ・エンケティア
監督
ミケル・アルテタ
[チェルシー]
先発
GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 42 アルフィー ギルクリスト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 23 コナー・ギャラガー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 6 チアゴ・シウバ
DF 14 トレボ・チャロバー
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 31 チェーザレ カザデイ
MF 49 J. Tauriainen
MF 78 K. Dyer
FW 7 ラヒーム・スターリング
FW 36 デイヴィジ ワシントン
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 18 冨安健洋
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 10 エミール・スミス・ロウ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 エディ・エンケティア
監督
ミケル・アルテタ
[チェルシー]
先発
GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 42 アルフィー ギルクリスト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 23 コナー・ギャラガー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 6 チアゴ・シウバ
DF 14 トレボ・チャロバー
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 31 チェーザレ カザデイ
MF 49 J. Tauriainen
MF 78 K. Dyer
FW 7 ラヒーム・スターリング
FW 36 デイヴィジ ワシントン
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります