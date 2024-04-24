Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（ソニー・ミュージックエンタテインメント／2024年1月7日配信開始）

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　Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が、4月24日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得した。

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　これで2024年2月5日付で初の1位を獲得してから、13週連続1位を獲得。また、週間再生数は1720万438回を記録し、こちらも13週連続で、週間再生数1000万回超えとなった。なお、累積再生数は2億8358万2104回。

　同曲は、テレビアニメ『マッシュル-MASHLE-』第2期『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』（TOKYO MXほか）のオープニング主題歌。

「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2024年4月29日付：集計期間：2024年4月15日〜4月21日）＞