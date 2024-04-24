Creepy Nuts、『マッシュル-MASHLE-』OP主題歌が13週連続1位＆週間1000万回再生突破【オリコンランキング】
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が、4月24日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得した。
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
これで2024年2月5日付で初の1位を獲得してから、13週連続1位を獲得。また、週間再生数は1720万438回を記録し、こちらも13週連続で、週間再生数1000万回超えとなった。なお、累積再生数は2億8358万2104回。
同曲は、テレビアニメ『マッシュル-MASHLE-』第2期『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』（TOKYO MXほか）のオープニング主題歌。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年4月29日付：集計期間：2024年4月15日〜4月21日）＞
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
これで2024年2月5日付で初の1位を獲得してから、13週連続1位を獲得。また、週間再生数は1720万438回を記録し、こちらも13週連続で、週間再生数1000万回超えとなった。なお、累積再生数は2億8358万2104回。
同曲は、テレビアニメ『マッシュル-MASHLE-』第2期『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』（TOKYO MXほか）のオープニング主題歌。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年4月29日付：集計期間：2024年4月15日〜4月21日）＞