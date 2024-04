East Of Edenが、BS-TBS 火曜ドラマ9『御社の乱れ正します!』の主題歌に起用されている新曲「Judgement Syndrome」をDigital Singleとしてストリーミング&ダウンロード配信スタート。そして同曲のミュージックビデオを公開した。新曲「Judgement Syndrome」のミュージックビデオは、数多くの有名アーティストの作品を手掛けている井上強を監督に迎え、バンドのモチーフともなっている“林檎”をキーワードに、都会のビル群の空の下でスタイリッシュなコスチュームに身を包んだメンバーが、楽曲の持つ疾走感そのままにパフォーマンスする映像が印象的な作品。

リリース情報

『Forbidden Fruit -2nd piece-』





[収録曲] ※全5曲入り、曲順未定3タイプ共通

Judgement Syndrome / Chasing The Moon / 鈍色のラビリンス / Eden / 新曲(タイトル未定)

[商品詳細]

【初回限定盤A】 CD+Blu-Ray、VIZL-2327、¥5,500(tax included)

<Blu-ray収録内容>

1. Judgement Syndrome(Music Video)

2. タイトル未定(Music Video)

3. Judgement Syndrome(Music Video) -Making Movie-

4. タイトル未定(Music Video) -Making Movie

【初回限定盤B】 CD+DVD、VIZL-2328、¥4,400(tax included)

<DVD収録内容>

1. Judgement Syndrome(Music Video)

2. タイトル未定(Music Video)

【通常盤】 CD、VICL-65978、¥2,750(tax included)



【ビクターオンラインストア限定「East Of Eden / Forbidden Fruit -2nd piece - オリジナルTシャツ」付きセット商品詳細】

メジャー2ndミニアルバム『Forbidden Fruit -2nd piece-』と、配信シングル「Judgement Syndrome」のジャケットビジュアルを大きくレイアウトした「Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ」(黒/白2タイプ、各M/L/XL 3サイズ)をセットにしたVICTOR ONLINE STORE限定商品。

※予約受付締切:2024年6月16日(日)23:59まで





■Forbidden Fruit -2nd piece-[VICTOR ONLINE STORE限定セットA]

[初回限定盤A+ Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ(黒/白・M/L/XLサイズ)]

各¥9,350(税込)

■Forbidden Fruit -2nd piece-[VICTOR ONLINE STORE限定セットB]

[初回限定盤B+ Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ(黒/白・M/L/XLサイズ)]

各¥8,250(税込)

※ご購入は「ビクターオンラインストア販売ページ」 https://victor-store.jp/special/eoe202407

※詳しくは https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/35.html

ライブ・イベント情報

ビクターオンラインストア購入者対象インターネットサイン会

7月6日(土)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/36.html

リリース情報

Digital Single「Judgement Syndrome」





https://eastofeden.lnk.to/JudgementSyndrome

ライブ・イベント情報

<East Of Eden 1st Live Tour - Forbidden Fruit ->

◆6月7日(金)大阪・なんばHatch 開場18:00 / 開演19:00

◆6月22日(土)東京・豊洲PIT 開場17:00 / 開演18:00

◆6月28日(金)名古屋・ダイアモンドホール 開場18:00 / 開演19:00

[席種・価格・問い合わせ]

◆大阪・なんばHatch

●S席(特典グッズ付):13,000(税込) ※全席椅子指定席

●A席:\7,500(税込) ※全席椅子指定席

※別途ドリンク代600円

※問い合わせ:キョードーインフォメーション https://kyodo-osaka.co.jp/

0570-200-888 (日祝休み 11:00〜18:00)

◆東京・豊洲PIT

●S席(特典グッズ付):\13,000(税込) ※椅子指定席

●A席:\7,500(税込) ※椅子指定席

●スタンディングエリア:\6,500(税込) ※整理番号付き"

※別途ドリンク代600円

※問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

◆名古屋・ダイアモンドホール

●S席(特典グッズ付):13,000(税込) ※全席椅子指定席

●A席:\7,500(税込) ※全席椅子指定席

※別途ドリンク代600円

※問い合わせ:SUNDAY FOLK PROMOTION https://www.sundayfolk.com/

052-320-9100 (12:00〜18:00)

リリース情報

『World Premiere Special Showcase 2023』

[発売日] 2024年3月13日(水)

[収録曲] ※全13曲入り、3タイプ共通

1. Evolve [Extended Version]

2. Deep Dive

3. 無重力飛行

4. 鈍色のラビリンス

5. New Day

6. 螺旋回廊

7. 残された果実

8. echo echo

9. YELLOW CARD

10. 花美

11. Chasing The Moon

-Encore-

12. This Moment

13. Evolve [Extended Version]

[商品詳細]

【Blu-ray】 VIXL-443/税込\8,580(税抜\7,800)/ライブ本編+メイキング映像収録

【DVD】 VIBL-1119/税込\6,380(税抜\5,800)/ライブ本編のみ収録

【完全生産限定盤】 ビクターオンラインストア限定販売/NZS-960/税込\14,080/税抜\12,800

/Blu-ray+A4サイズ豪華フォトブック+スリーブケース仕様

そして待望の2ndミニアルバムが7月24日(水)にリリースされることも決定した。タイトルは『Forbidden Fruit -2nd piece-』。公開された“Forbidden Fruit=林檎”をフィーチャーしたジャケットビジュアルからもわかる通り、2023年12月にリリースしたメジャー1stミニアルバム『Forbidden Fruit -1st piece-』と対となる立ち位置の作品となり、かつ加速度的にバンドとしての結束を高めていく5人の生き様がヴィヴィットに反映された濃密な内容となっている。2ndミニアルバムには「Judgement Syndrome」をはじめ、2023年10月のZepp DiverCity(TOKYO)と2024年3月のZepp Haneda(TOKYO)で開催したワンマンライブでも披露された「Chasing The Moon」と「鈍色のラビリンス」、湊あかねが初の作詞を手掛けた未発表曲Eden」、さらにタイトル未定の新曲を加えた全5曲が収録され、Blu-ray(「Judgement Syndrome(Music Video) 」、「新曲 (Music Video)」、「Judgement Syndrome (Music Video) -Making Movie-」、「新曲(Music Video) -Making Movie-」収録)付きの【初回限定盤A】、DVD(「Judgement Syndrome(Music Video) 」、「新曲 (Music Video)」収録)付きの【初回限定盤B】、そしてCDのみの【通常盤】の全3タイプとなる。ビクターオンラインストアでは、2ndミニアルバム『Forbidden Fruit -2nd piece-』(初回限定盤A/初回限定盤B)と、4月24日(水)に配信リリースされた「Judgement Syndrome」のジャケットビジュアルを大きくレイアウトした「Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ」(黒/白2タイプ、各M/L/XL 3サイズ)をセットにした限定商品の発売も決定した。6月19日(日)が受付締め切りとなる。また7月6日(土)14時より、メンバー5名全員が出演するインターネットサイン会も実施も決定した。ビクターオンラインストアの専用カートにて『Forbidden Fruit -2nd piece-』いずれかのタイプの予約購入者全員を対象に、メンバー全員のサインとお客様のニックネームを入れた「ビジュアルフォトカード(A5サイズ)」がプレゼントされる。そしてこのサイン会の模様はYouTubeで中継され、お客様のニックネームが必ず呼び掛けられる。さらに主要チェーンでのオリジナル特典も発表された。詳細はサイトを参照してほしい。【主要チェーン別オリジナル特典詳細】https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/35.htmlEast Of Edenは、バンド初となる全国ツアー<East Of Eden 1st Live Tour - Forbidden Fruit ->が、6月7日(金)大阪・なんばHATCH、6月22日(土)東京・豊洲PIT、6月28日(金)名古屋・ダイアモンドホールの3会場で開催される。このライブチケットのプレリザーブ2次先行受付が、4月29日(月祝)までの期間で行われる。●Ayasa(Violin/Leader/producer) コメント前作の『Forbidden Fruit -1st piece-』から約半年、やっと2nd pieceのお知らせができてとても嬉しいです。既にライブで披露させていただいている曲たちの中から、特に皆様から反響のあった楽曲や、私たち自身が「これやってる時のうちらめちゃ良いよね!」と自画自賛している推し曲(笑)をピックアップしました。未発表の2曲もかなり濃い曲たちが潜んでおりますのでお楽しみに!そして6月にはこの2枚のミニアルバムを掲げて回るツアーが始まります!「東京以外でもライブを…!」と今まで沢山お声をいただいていたので、メンバーみんな今からとても楽しみにしています。初ツアーであり、これから先も色々な場所でライブができるようしっかり爪痕残していきたいと思います!EOEの楽曲は密度が凄まじいので、私たちもお客様皆様も、万全の体調でお会いしましょう!!