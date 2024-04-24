石原夏織、3rdアルバム発売＆リード曲「Harmonia」MV公開
石原夏織が3作品目となるフルアルバム『Calm Scene』(読み：カーム シーン)を本日4月24日に発売。アルバムからリード曲の「Harmonia」MVも公開された。
◆「Harmonia」MV
前作『Water Drop』から約4年ぶりとなる今作は、アーティスト活動6年目に突入した石原夏織独自の透き通った世界観が体現されている作品となっており、アルバムを通して「静」と「動」の多彩なシーンを受け取ることができる。
さらに、約4年ぶりとなるライブツアーが全国4都市で開催。アーティスト活動6周年目を迎えてパワーアップした石原夏織のパフォーマンスに要注目だ。
『Calm Scene』
2024年4月24日(水)
【商品形態／品番／価格】
・きゃにめ豪華盤(CD+BD)
品番：SCCG-00161／価格：7,700円(税込)＊ミニ写真集A封入・三方背ケース仕様
・初回限定盤(CD+BD)
品番：PCCG-02352／価格：5,280円(税込)＊ミニ写真集B封入・三方背ケース仕様
・通常盤(CD only)
品番：PCCG-02353／価格：3,500円(税込)＊ジュエルケース仕様
【収録内容】
計11曲収録(新曲8曲)
【特典内容】
きゃにめ豪華盤
Blu-ray収録内容
・表題楽曲(Music Video+Another ver＋Making)
・Against.(Music Video＋Another ver.)
・Plastic Smile(Music Video＋Another ver.)
・Starcast(Music Video＋Another ver.)
・Cherish(Music Video＋Another ver.)
・夢想的クロニクル(Music Video)
・Abracada-Boo(Music Video＋Another ver.)
・Paraglider(Music Video＋Another ver.)
・Gift(Animation Lyric Video)
初回限定盤
Blu-ray収録内容
・表題楽曲(Music Video+Another ver＋Making)
共通予約特典
・「石原夏織 LIVE TOUR 2024」チケット優先販売申込券(外付け)配布
＊配布対象店「全国アニメイト(通販含む)」「ゲーマーズ」「きゃにめ」
＜石原夏織 2nd LIVE TOUR -Calm Magic- supported by dアニメストア＞
2024年6月1日(土) 大阪／大阪国際交流センター
2024年6月2日(日) 愛知／岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
2024年6月23日(日) 神奈川／KT Zepp Yokohama
2024年7月7日(日) 東京／なかのZERO
【チケット料金】
全席指定
・グッズ付きチケット：11,000円(税込)
特典内容：巾着袋＆ハンカチセット(各公演絵柄別仕様)
・通常チケット：8,800円(税込)
※神奈川公演のみ、入場時ドリンク代が別途必要です。
関連リンク
◆石原夏織 オフィシャルX
◆石原夏織 オフィシャルInstagram
◆石原夏織 オフィシャルYouTubeチャンネル