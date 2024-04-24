ピットロード、プラモデル「L4829 1/48 アメリカ空軍 A-10C攻撃機」本日出荷開始
4月24日 出荷開始
価格：16,280円
ピットロードは、プラモデル「L4829 1/48 アメリカ空軍 A-10C攻撃機」の出荷を4月24日に開始する。価格は16,280円。
本商品は、アメリカ空軍 A-10C攻撃機の1/48スケール プラスチックモデルキット。乗降ドアと、翼端スピードブレーキ（兼エルロン）は、どちらも開閉選択式となっている。編隊灯等のエッチングパーツおよび機首錘パーツが付属する。
【付属兵装】
AGM-65空対地ミサイル×2
AIM-9L空対空ミサイル×2
GBU-12誘導爆弾×2
GBU-31誘導爆弾×1
GBU-38誘導爆弾×4
LAU-131ロケットランチャー×2
増槽×1
AN/AAQ-28照準ポッド×1
AN/AAQ-33照準ポッド×1
AN/AAQ-184ECMポッド×1
ALQ-131ECMポッド×1×1
【付属マーキングデカール】
82-0661 122FW/163FS Black Snakes Arkansas ANG Afghanistan 2018
80-0188 188FW/184FS Flying Razorbacks Ebbing ANGB Arkansas ANG 2008
80-0194 23W/74FS Flying Tigers Langley AFB USAF 2011
78-0684 355FW/354FS Davis Mountain AFB USAF 2020
80-0283 51FW/25FS Assam Dragons Osan AB PACAF USAF 2016
・全長: 約338mm
・1機入り
（C)株式会社ピットロード All Rights Reserved.
※発売日は流通により前後する場合があります。