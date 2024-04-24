【トミカ No.94 日産 セレナ（通常仕様/初回特別仕様）】4月20日 発売価格:各550円【トミカプレミアムRacing レイブリック NSX-GT】【トミカプレミアムRacing 99号車 NSX-GT】4月20日 発売価格:各1,980円

毎月第3土曜日に発売されるトミカ新商品を紹介する「トミカ新車インプレッション」。今回は2024年4月の新車から定番トミカ「No.94 日産 セレナ」と新たなトミカシリーズ「トミカプレミアム Racing」より「レイブリック NSX-GT」、「99号車 NSX-GT」を紹介していく。

【2024年4月のトミカたち】

左から「No.94 日産 セレナ」通常仕様、初回特別仕様、「トミカプレミアム Racing 99号車 NSX-GT」、「トミカプレミアム Racing レイブリック NSX-GT」

今回紹介する定番トミカ「No.94 日産 セレナ」他にも、定番トミカから「トミカ No.84 トヨタ クラウン 個人タクシー」、トミカプレミアムから「トミカプレミアム 20 エンツォ フェラーリ」がラインナップ。

【2024年4月のトミカの新車】

トミカ No.84 トヨタ クラウン 個人タクシー

トミカプレミアム 20 エンツォ フェラーリ（通常仕様）

トミカプレミアム 20 エンツォ フェラーリ（発売記念仕様）

なお、本記事で使用しているトミカはサンプル品の場合があります。

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「トミカ新車インプレッション2024年4月」レビュー目次

▼今月のトミカ、注目の新車はこの3車種！

▼No.94 日産 セレナ

▼トミカプレミアム Racing レイブリック NSX-GT/99号車 NSX-GT

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