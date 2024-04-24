トミカ新車インプレッション 4月は「日産 セレナ」＆「レイブリック NSX-GT」、「99号車 NSX-GT」が登場！
【トミカ No.94 日産 セレナ（通常仕様/初回特別仕様）】
4月20日 発売
価格:各550円
【トミカプレミアムRacing レイブリック NSX-GT】
【トミカプレミアムRacing 99号車 NSX-GT】
4月20日 発売
価格:各1,980円
【2024年4月のトミカたち】
▼今月のトミカ、注目の新車はこの3車種！
4月20日 発売
価格:各550円
【トミカプレミアムRacing レイブリック NSX-GT】
【トミカプレミアムRacing 99号車 NSX-GT】
4月20日 発売
価格:各1,980円
毎月第3土曜日に発売されるトミカ新商品を紹介する「トミカ新車インプレッション」。今回は2024年4月の新車から定番トミカ「No.94 日産 セレナ」と新たなトミカシリーズ「トミカプレミアム Racing」より「レイブリック NSX-GT」、「99号車 NSX-GT」を紹介していく。
左から「No.94 日産 セレナ」通常仕様、初回特別仕様、「トミカプレミアム Racing 99号車 NSX-GT」、「トミカプレミアム Racing レイブリック NSX-GT」
今回紹介する定番トミカ「No.94 日産 セレナ」他にも、定番トミカから「トミカ No.84 トヨタ クラウン 個人タクシー」、トミカプレミアムから「トミカプレミアム 20 エンツォ フェラーリ」がラインナップ。【2024年4月のトミカの新車】
トミカ No.84 トヨタ クラウン 個人タクシー
トミカプレミアム 20 エンツォ フェラーリ（通常仕様）
トミカプレミアム 20 エンツォ フェラーリ（発売記念仕様）
なお、本記事で使用しているトミカはサンプル品の場合があります。
「トミカ新車インプレッション」関連記事はこちら「トミカ新車インプレッション2024年4月」レビュー目次
▼今月のトミカ、注目の新車はこの3車種！
▼No.94 日産 セレナ
▼トミカプレミアム Racing レイブリック NSX-GT/99号車 NSX-GT
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