Borisが2024年秋、1stアルバム『Amplifier Worship』収録全曲を披露するUSツアー<North American Tour 2024 “Amplifier Worship Service”>を開催することが発表となった。1stアルバム『Amplifier Worship』リリースから25周年を記念した同公演のツアーポスターと共に、新たなアーティスト写真も公開となった。

■<Boris North American Tour 2024 “Amplifier Worship Service”>



09月25日 San Diego - Music Box09月26日 Los Angeles - Belasco09月27日 Pomona - The Glass House09月28日 Fresno - Strummer's09月29日 San Francisco - The Fillmore10月01日 Portland - Revolution Hall10月02日 Seattle - The Showbox10月04日 Boise - Treefort Music Hall10月06日 Denver - Bluebird Theater10月08日 Omaha - The Waiting Room10月09日 Minneapolis - Fine Line10月10日 Milwaukee - Vivarium10月11日 Chicago - Ramova Theatre10月12日 Indianapolis - The Vogue10月13日 St Louis - Delmar Hall10月15日 Grand Rapids - Elevation10月16日 Detroit - St. Andrew's Hall10月17日 Cleveland - Beachland Ballroom10月18日 Pittsburgh - Thunderbird Music Hall10月19日 Philadelphia - Union Transfer10月21日 Boston - Paradise10月22日 Hamden - Space Ballroom10月23日 New York - Racket10月24日 Baltimore - Soundstage10月25日 Carrboro - Cat's Cradle10月26日 Atlanta - Masquerade10月27日 Birmingham - Saturn10月29日 Dallas - Granada Theater10月30日 Houston - Warehouse11月02日 Tucson - 191 Toole11月03日 Tempe - Marquee Theatre