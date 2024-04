INI『THE FRAME』ロゴ(C)LAPONE Entertainment

グローバルボーイズグループINIが、結成3周年を迎える同月6月26日に6TH SINGLE『THE FRAME』(ザ・フレーム)を発売することが決定した。

今年初のシングルリリースとなる本作のコンセプトは「僕らを囲う“THE FRAME”を壊す 」。

4月18日から22日までに更新した公式Instagramに本作のロゴの一部を紛れ込ませた写真を投稿しており、SNSでは「そのマークなに?」「また謎の紙ある」とメンバーの投稿が話題になっていた。

新曲全4曲が収録予定となり、 各サイトで予約受付も開始。作品情報・タイトル:『THE FRAME』(読み:ザ・フレーム)・発売日:2024年6月26日(水)・形態数:3形態(FRAME IN ver. / OVER THE FRAME ver. / MULTI-FRAME ver. )<FRAME IN ver.(CD +DVD)>※ジュエルケース ※FRAME IN ver.は初回限定商品。価格:1,727円 (税抜) / 1,900円 (税込) 品番:YRCS-90249 POS:457148759 5335■CD:新曲全4曲を収録予定 ■DVD:Break THE FRAME Trip 01<初回プレス限定封入特典>1応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2 セルカトレーディングカード1枚(FRAME IN ver.11種類から1枚ランダム封入) 3 ビジュアルステッカー1枚(FRAME IN ver.11種類から1枚ランダム封入)