【ライブレポート】新しい学校のリーダーズ、世界最大級のフェス『コーチェラ』GOBI STAGEの大トリを2週連続で飾る
■「Coachella2024！GOBI STAGE！Last Artist！ATRASHII GAKKO!」
新しい学校のリーダーズが4月21日（現地時間）、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された世界最大規模の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival Weekend 2』に、4月14日のWeekend 1に引き続き、GOBI STAGEのクロージングアクトとして登場した。
Weekend 1での評判を聞きつけ、観客席を覆うテントに収まりきらないほどのオーディエンスが集うなかでライブはスタート。
曲間では「ATARASHII GAKKO!」「Arigato」などのコールアンドレスポンスをはじめ、「オトナブルー」ではSUZUKAが観客席に降り立ち、ステージ最前の柵上で歌唱をするなど、Weekend 1よりさらに熱量が高いパフォーマンスを披露。
そして、ピアノロックナンバー「最終人類」では、ダイナミックなダンスや肩車などで会場のボルテージを高め続けた。
また、「Tokyo Calling」はマーチングバンドUSC marching band を引き連れ歌唱。「We are marching」と歌う場面で、観客に拳をあげる場面はこの日も健在だった。
ステージ終盤では「Coachella2024！GOBI STAGE！Last Artist！ATRASHII GAKKO!」と叫び、ラストナンバーの「NAINAINAI」に突入。
SUZUKAが再び観客席最前の柵上で歌唱し、ステージに戻る前には観客とハグ。世界最大級の音楽フェスの舞台で「青春日本代表」としての爪痕を残した。
なお、新しい学校のリーダーズは米レーベル「88rising」より、6月にニューアルバムを発売。5月には、アルバム先行シングル「Uzi San」を配信リリースする。
PHOTO BY Maya Kuraki
■『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024 Weekend 2』
2024年4月21日（日）
＜セットリスト＞
01. Toryanse
02. OMAKASE
03. Giri Giri
04. Pineapple Kryptonite（Yohji Igarashi Remix）
05. オトナブルー
06. Arigato
07. Forever Sisters
08. Candy
09. 最終人類
10. Suki Lie
11. Tokyo Calling
12. NAINAINAI（Coachella ver）
新しい学校のリーダーズ OFFICIAL SITE
http://leaders.asobisystem.com/