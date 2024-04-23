WEST.¡¡CD¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯·Þ¤¨¤ë¡¡¥Õ¥¡¥ó½ËÊ¡¡¡¡Ø#WESTꓸÂçË»¤·¤äDAY¡Ù¤¬¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤Ë
7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤¬¡¢4·î23Æü¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢SNS¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
WEST.¤Ï¡¢½Å²¬Âçµ£¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡¢¶Í»³¾È»Ë¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¡¢¿À»³ÃÒÍÎ¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¡¢Æ£°æÎ®À±¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¡¢茺ÅÄ¿òÍµ¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¡¢¾®ÂíË¾¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£2014Ç¯4·î¤Ë¡Ø¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¡¢Âè29²óÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¼Â¸½¡£¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£10¼þÇ¯¤òÁ°¤Ë²þÌ¾¤â¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¸«¤â¼è¤êÆþ¤ì¡Ö²¶¤é¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×
2023Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò²þÌ¾¤·¤¿WEST.¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°Õ¸«¤òÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¡ØWEST¡Ù¤Ï¤¤¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç½Å²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·ë¹½²¶¤é¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÌ¾Á°ÊÑ¤¨¤Æ¡¢¶»Ä¥¤Ã¤Æ¤Í¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAWARD¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥·¥ó¥°¥ë30¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¿·¶Ê¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ´Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê10Ç¯¤Ï¡ËÁá¤¯´¶¤¸¤¿¤±¤É¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡ØAWARD¡Ù¤Î¶Ê¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡È¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤â¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢10Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£SNS¤Ç¤Ï¡Ø#WESTꓸÂçË»¤·¤äDAY¡Ù¤¬¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤Ë
4·î23Æü¤Î¸áÁ°0»þ¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡ÖWEST.¤Ä¤¤¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡¤¤¤Ä¤â±þ±çËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê1Æü¤ò¡Ú#WESTꓸÂçË»¤·¤äDAY¡Û¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦!!!!!!!¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¡Ø#WESTꓸÂçË»¤·¤äDAY¡Ù¤Ï¡¢°ì»þ¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤òµÏ¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤äYahoo!¸¡º÷¤Ç¡ØWEST.¡Ù¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢23Æü¸ÂÄê¤Î¤ª½Ë¤¤±é½Ð¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ø¡ÚWESTube⽣ÇÛ¿®¡Û#¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ä¤Í¤§¤§¤§¤§¤§¤§¤§¤óSP¡Ù¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬10¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¥à¡¼¥ÉËþºÜ¤Ê1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö10¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖWEST.¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖWEST.¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ï¡¼¥È / FATE¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£