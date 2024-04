USJ夏の“びしょ濡れ”パレードが復活、巨大ポケモン「ギャラドス」や「デイジー姫」のフロート

大阪ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの夏イベント「NO LIMIT! サマー 2024」が2024年7月3日(水)から9月1日(日)まで開催される。

USJ夏の“びしょ濡れ”パレード復活

2024年夏のユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、“びしょ濡れパレード”として人気の高い「ウォーター・パレード」が、「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」の名でリニューアルされ4年ぶりに復活。さらに、パーク史上で初めて、パレードを走るフロートからも大量の水を放射するというダイナミックな演出が追加される。

パレードには、初登場の巨大な「ギャラドス」を中心とした“みずタイプ”のポケモンのフロートや、同じく初めて登場する「デイジー姫」が注目の、マリオとその仲間たちが乗ったフロートが参加。ほかにも、ハローキティやミニオンなど、パーク内の人気キャラクターたちが集結する。

ゲストがエンターテイナーと水をかけ合う“超爽快”な演出も実施。また、スプリンクラーやウォーターキャノン、浮き輪、パラソル、フラフープといった多彩なアイテムを使った夏ならではのパフォーマンスにも注目だ。

【詳細】

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! サマー 2024」

開催期間:2024年7月3日(水)〜9月1日(日)

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

住所:大阪府大阪市此花区桜島2-1-33



■「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」

場所:パークワイド(パレードルート)

フロート順:ハローキティ、ピーナッツ、ミニオン、セサミストリート、SING、マリオと仲間たち、ポケモン

走行時間:約40分

※パレードの開催は1日1回。また、開催時間は日によって異なる。



■「『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』360° びしょ濡れ! 特別エリア」入場券

販売期間:2024年5月10日(金)12:00〜

対象期間:2024年7月3日(水)〜8月22日(木)

販売場所:ウェブチケットストア、ローソンチケット、オフィシャルホテル

価格:1,700円〜2,100円 ※入場日により価格が異なる。



