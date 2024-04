【モデルプレス=2024/04/23】ダンス&ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズが4月21日(現地時間)、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された世界最大規模の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival(通称:コーチェラ)」にWeekend 1に引き続き、GOBI STAGEのクロージングアクトとして登場した。

◆新しい学校のリーダーズ「コーチェラ」2週連続大トリ飾る

◆新しい学校のリーダーズ、ヨーロッパ・アジア13ヶ所めぐる

◆新しい学校のリーダーズ「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」Weekend 2セットリスト

◆ATARASHII GAKKO!World Tour Part Iツアー日程(現地日時)

Weekend 1での評判を聞きつけ、観客席を覆うテントに収まりきらないほどのオーディエンスが集う中ライブはスタート。曲間では「ATARASHII GAKKO!」「Arigato」などのコールアンドレスポンスをはじめ、「オトナブルー」ではSUZUKAが観客席に降り立ち、ステージ最前の柵上で歌唱をするなど、Weekend 1よりさらに熱量が高いパフォーマンスを披露。ほか、ピアノロックナンバー「最終人類」では、ダイナミックなダンスや肩車などで会場のボルテージを高め続けた。「Tokyo Calling」は、マーチングバンドUSC marching band を引き連れ歌唱。「We are marching」と歌う場面で、観客に拳をあげる場面は今週も健在。ステージ終盤では「Coachella2024!GOBI STAGE!Last Artist!ATRASHII GAKKO!」と叫びラストナンバーの「NAINAINAI」がスタート。SUZUKAが再び観客席最前の柵上で歌唱。またステージに戻る前に観客とハグをかわし、世界最大級の音楽フェスの舞台で「青春日本代表」としての爪痕を残した。また、先週には米レーベル『88rising』より、5月にアルバム先行シングル「Uzi San」が配信リリース&6月にNEWアルバム発売を発表。世界各国でライブを行ない、活躍の幅を広げ続ける新しい学校のリーダーズ。今年もこれに留まらず、6月にはヨーロッパ・アジア地域を回る「World Tour Part I」を開催。スペイン・バルセロナで開催されるヨーロッパ最大級の音楽フェスPrimavera Sound Festivalを皮切りに、ヨーロッパ、アジア13ヵ所をめぐる全13公演を予定している。(modelpress編集部)1.Toryanse2.OMAKASE3.Giri Giri4.Pineapple Kryptonite(Yohji Igarashi Remix)5.オトナブルー6.Arigato7.Forever Sisters8.Candy9.最終人類10.Suki Lie11.Tokyo Calling12.NAINAINAI(Coachella ver)<ヨーロッパ>6月1日 Barcelona, Primavera Sound Festival※6月3日 Brussels, La Madeleine6月5日 Paris, Bataclan6月7日 Cologne, Live Music Hall6月8日 Berlin, Metropol6月10日 London, Indigo at The O26月12日 Amsterdam, Melkweg Max<アジア>6月19日 Seoul, Yes24 Live Hall6月21日 Kuala Lumpur, Zepp6月23日 Bangkok, Samyan Hall6月25日 Hong Kong, MacPherson Stadium6月27日 Taipei, Zepp New Taipei6月29日 Singapore, The Theatre at Mediacorp※は音楽フェス【Not Sponsored 記事】