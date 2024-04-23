¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÂ¼Í§ÅÍ¡Ö¤¨¤Ã¡¢Â®¤Ã¡×¡¡¥í¥Ã¥Æº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤«¤éµ®½Å¤Ê1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡Ö1¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¡Ö»Ø3ËÜÊ¬¡×¤Î½àÈ÷¤È¹©É×
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ2¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê23Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÂ¼Í§ÅÍ³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬7²ó¤Ë¥í¥Ã¥Æº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤«¤éÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö1ÈÖÃæ·ø¡×¤Ç¥×¥í2ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¡¢5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤®¤È¤Ã¤¿Î¢¤Ë¤Ï¡¢ÀîÂ¼¤Ê¤ê¤Î¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¸¶¤¬ÇòÇ®¤ÎÅê¼êÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢½ªÈ×¤ÎÂç¤¤Ê1ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó2»àÆóÎÝ¡£º´¡¹ÌÚ¤Î157¥¥íÄ¾µå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Íã¼ê¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢ËÒ¸¶Âç¤¬3ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡ÊÂÇÀÊ¤Ë¡ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À°éÀ®Áª¼ê¤À¤Ã¤¿3·î10Æü¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Çº´¡¹ÌÚ¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢Åö»þ¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¡ØÂ®¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î»þ¤è¤êµå¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤«¤éÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇ·â¥±¡¼¥¸¤«¤é1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÂÇ·âÅê¼ê¤Îµå¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Î»Ø¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¡£160¥¥íÁ°¸å¤Î¹äÂ®µå¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤è¤ê»Ø3ËÜÊ¬¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤ÆÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£¼¹Ç°¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿Å¬»þÂÇ¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¡Êº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ë¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿°ìÂÇ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥×¥í½é¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿4·î6Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ç¤â1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Ï2»î¹çÂ³¤±¤Æ¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤¬¸÷¤ë¤¬¡¢È¿¾Ê¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Î¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¥Ð¥ó¥È¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Ê¤¤ã¡¢¤Þ¤¸¤Ç¤ä¤Ð¤¤¤Î¤Ç¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿Îý½¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È9²ó¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥È¥ß¥¹¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢º£¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â24ºÐ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¿Í»ö¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë