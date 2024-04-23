¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¥¨¥°¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡ª¥â¥¤¥Í¥í¤¬¡ÖÀèÈ¯»ÅÍÍ¡×¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡ÄÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¡È°µ´¬Åêµå¡É¤¬ÏÃÂê ¡Ö¤Û¤ó¤Þ¿À¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤È±¿Æ°¿À·Ð¤Î²ô¡×
4·î13Æü¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÂÐÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¥ä¥Ð¤¤¡ª¥â¥¤¥Í¥íà°µ´¬áÅêµå¥·¡¼¥ó
¤³¤Î»î¹ç¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ»þ¤è¤ê¤â¤ä¤äÎÏ¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡Ééµå¤Î¹äÂ®µå¤Ë¡¢µÞÂ®º¹¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ä¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½µå¤ò¹ª¤ß¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢½ª»Ï¡¢À¾ÉðÂÇÀþ¤òËÝÏ®¡£8²ó¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡¢7Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¡¢´°àú¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢´ò¤·¤¤ÀèÈ¯½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ã¤Ã¤ÈÊó¤ï¤ì¤¿¡ÄÀèÈ¯Å¾¸þ½é¾¡Íø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö8²ó(¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È)¥â¥¤¥Í¥í¤Î¹¶·â¡×¡ÖÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤·¤Æµ¤¤¬´Ë¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë´üÂÔ¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Û¤ó¤Þ¿À¡×¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¾å¼ê¤¤¤·¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼µï¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¯¥¤¥Ã¥¯º®¤¼¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¥»¥ó¥¹¤È±¿Æ°¿À·Ð¤Î²ô¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ä¤Í¡×¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ï¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¿ÍÊÁ¤â¤¤¤¤¤·¤ªÃãÌÜ¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¥â¥¤¥Í¥íÂç¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬¡¢Â³¡¹¤È´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
4·î19ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ð¥º¡ª¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤Î¹¥Åê¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆVTR¤ò¸ò¤¨¤ë·Á¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÎ¤ºêÃÒÌé»á¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢´°Á´¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¹ëÏÓ¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢7¡Á8³ä¤ÇÅê¤²¤Æ¡£À©µå¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÑ²½µå¤â¤¤¤¤¤·¡¢³Ú¡¹Åê¤²¤Æ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Í¡£¤«¤Ê¤ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¹â¤¤¤·¡×¤È¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ»þÂå¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤Ç¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤¬º£ÅÙ¡¢ÀèÈ¯¤ÇÍè¤ë¤«¤é¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¡Ë¥â¥¤¥Í¥í¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´üÂÔ¤¹¤ë·Á¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡Ø¥Ð¥º¡ª¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Ù¡Ë