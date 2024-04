セガの『名探偵コナン』の新作グッズとして「ちょこまるますこっと」が、2024年9月より登場!

「江戸川コナン」や「怪盗キッド」など、おなじみのキャラクターたちが“まんまる”になったかわいいマスコットです☆

セガ『名探偵コナン』ちょこまるますこっと

価格:1個 1,100円(税込)/BOX 8,800円(税込)

販売予定日:2024年9月

予約受付:2023年4月23日(火)より下記取扱店にて

※各販売サイトでの予約開始が遅れる場合があります

サイズ:全長約7×7×6cm

種類:全8種(江戸川コナン、毛利蘭、服部平次、遠山和葉、赤井秀一、灰原哀、安室透、怪盗キッド)

販売店舗:オンラインサイト「キャラアニ.com」ほか、アニメ・ホビー系関連ショップほか

セガから『名探偵コナン』の新作グッズ「ちょこまるますこっと」が登場!

「江戸川コナン」や「毛利蘭」「服部平次」などおなじみのキャラクターたちがころんとまんまるのマスコットになっています。

積んで並べて飾っても、バッグに付けてもかわいいグッズです。

後ろ姿もとってもかわいい!

ラインナップは、「江戸川コナン」「毛利蘭」「服部平次」「遠山和葉」「赤井秀一」「灰原哀」「安室透」「怪盗キッド」の全8種類。

集めて飾りたくなるマスコットです☆

『名探偵コナン』の人気キャラクターたちのまんまるなマスコット。

セガ『名探偵コナン』ちょこまるますこっとは、2024年4月23日(火)より予約受付開始、2024年9月より発売です☆

