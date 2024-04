ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」に2024年4月24日(水)より、サクサク食感の「クランブルアップルパイ」が登場!

ごろごろっと大きな青森県産りんごと、アーモンドたっぷりの生地で仕上げた、本格アップルパイです。

さらにフレッシュネスバーガーで提供されている「ドリンクセット」に、カフェラテやフレッシュレモネードも選べる「プレミアムドリンクセット」が仲間入りします☆

フレッシュネスバーガー「クランブルアップルパイ」

価格:520円(税込)

発売日:2024年4月24日(水)

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※動物園・球場・空港・フードコート店舗除く

ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」に、青森県産りんごをたっぷりと使用した「クランブルアップルパイ」が登場!

カフェタイムをもっと楽しめる、コーヒーと一緒にゆっくりと味わえる本格派スイーツです。

クランブルアップルパイとは、小麦粉、砂糖、バターなどを混ぜ合わせ、そぼろ状にしたサクサク食感生地を表面にトッピングして一緒に焼きあげるアップルパイのこと。

ごろごろっと大きな青森県産りんごと、アーモンドたっぷりの生地で仕上げられています。

「大人がくつろげるバーガーカフェ」をコンセプトとしている「フレッシュネスバーガー」では、ハンバーガーだけではなく、こだわりのモカブレンド「ドリップコーヒー」や、自家製はちみつ漬けレモンたっぷりの「フレッシュレモネード」など、カフェとしても満足できるようなドリンクメニューが充実!

今回クランブルアップルパイと合わせて「プレミアムドリンクセット」も同時発売。

「カフェラテ」や「カプチーノ」、フレッシュネス一番人気の「フレッシュレモネード」と合わせて、「クランブルアップルパイ」を味わうことができます☆

お得なドリンクセット

商品名・価格:

・プレミアムドリンクセット +340円

カフェラテやカプチーノ、フレッシュレモネードなどのプレミアムドリンクより一品

・レギュラードリンクセット +250円

こだわりのコーヒーやオーガニックティー・ノンカフェインのハーブティーなどレギュラードリンクより一品

今回発売される「クランブルアップルパイ」や「揚げたてチュロス」とドリンクがお得に楽しめるセットです。

スイーツとこだわりドリンクで、ゆっくりとカフェタイムが過ごせます☆

※セットで選べるドリンクの種類は店舗により取り扱いが異なります

ごろりと入った青森県産りんごとサクサク食感を楽しめる、本格アップルパイ!

フレッシュネスバーガーの「クランブルアップルパイ」は、2024年4月24日(水)より、全国のフレッシュネスバーガーにて発売です。

