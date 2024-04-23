ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ハンガリー中銀政策金利（4月）
予想 7.75% 前回 8.25%
21:30
ナーゲル独連銀総裁、イベント「激動の時代を乗り切る」出席
22:30
ナーゲル独連銀総裁、講演
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）
予想 52.1 前回 51.9（製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.7（非製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 52.1（コンポジットPMI・速報値)
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（4月）
予想 N/A 前回 -11.0
米新築住宅販売件数（3月）
予想 66.9万件 前回 66.2万件
予想 1.1% 前回 -0.3%（前月比)
24日
2:00
米2年債入札（690億ドル）
米主要企業決算
ペプシコ、UPS、シーゲイト、GM、GE、VISA、テスラ、テキサスインスツルメンツ、スポティファイ
※予定は変更されることがあります。
ハンガリー中銀政策金利（4月）
予想 7.75% 前回 8.25%
21:30
ナーゲル独連銀総裁、イベント「激動の時代を乗り切る」出席
22:30
ナーゲル独連銀総裁、講演
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）
予想 52.1 前回 51.9（製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.7（非製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 52.1（コンポジットPMI・速報値)
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（4月）
予想 N/A 前回 -11.0
米新築住宅販売件数（3月）
予想 66.9万件 前回 66.2万件
予想 1.1% 前回 -0.3%（前月比)
24日
2:00
米2年債入札（690億ドル）
米主要企業決算
ペプシコ、UPS、シーゲイト、GM、GE、VISA、テスラ、テキサスインスツルメンツ、スポティファイ
※予定は変更されることがあります。