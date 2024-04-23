21:00
ハンガリー中銀政策金利（4月）
予想　7.75%　前回　8.25%


21:30　
ナーゲル独連銀総裁、イベント「激動の時代を乗り切る」出席

22:30　
ナーゲル独連銀総裁、講演

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）
予想　52.1　前回　51.9（製造業PMI・速報値)　
予想　52.1　前回　51.7（非製造業PMI・速報値)
予想　52.1　前回　52.1（コンポジットPMI・速報値)

23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（4月）
予想　N/A　前回　-11.0

米新築住宅販売件数（3月）
予想　66.9万件　前回　66.2万件
予想　1.1%　前回　-0.3%（前月比)

24日
2:00　
米2年債入札（690億ドル）

米主要企業決算
ペプシコ、UPS、シーゲイト、GM、GE、VISA、テスラ、テキサスインスツルメンツ、スポティファイ

※予定は変更されることがあります。