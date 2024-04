ファミリーレストラン「ココス」にて、2024年5月1日(水)より熟成生ハム“ハモンセラーノ”と旬のアスパラを楽しめる「今月のグルメ〜5月〜」の提供がスタート!

アスパラと合わせたカルボナーラやグラスワイン、バゲットとのセットで、しっかりと熟成した旨みたっぷりの“ハモンセラーノ”を堪能できます☆

ココス「今月のグルメ〜2024年5月〜」

販売期間:2024年5月1日(水)〜5月下旬

取扱店舗:全国のココス店舗

※507店舗で販売予定(4月23日時点)

※空港店舗では実施されません

※テイクアウトはできません

ファミリーレストラン「ココス」で、熟成生ハム“ハモンセラーノ”と旬のアスパラを楽しめる「今月のグルメ〜5月〜」を開催!

しっかりと熟成した旨みたっぷりの“ハモンセラーノ”とみずみずしいアスパラを合わせた「熟成生ハムとアスパラのカルボナーラ」のほか、バゲットと合わせて楽しむ一皿「熟成生ハム」、カルボナーラとグリーンサラダ、ドリンクバー、スープバーがセットになった「5月のグルメお得コース」、さらにワインとの相性を楽しむ「熟成生ハム&グラスワイン」が登場します。

熟成生ハムとアスパラのカルボナーラ

価格:1,188円(税込)

しっかりと熟成した旨みたっぷりの“ハモンセラーノ”とみずみずしいアスパラを使用した「熟成生ハムとアスパラのカルボナーラ」

芳醇な香りのトリュフオイルをかけることで風味豊かに仕上げられています。

程よい塩味の“ハモンセラーノ”と甘みのあるアスパラは相性抜群!

コクのあるグラナパダーノチーズとまろやかな半熟卵がカルボナーラをより濃厚な味わいに変化させます。

ふわりと香るトリュフオイルと旨みたっぷりの“ハモンセラーノ”が織りなす魅惑のカルボナーラを堪能できます☆

熟成生ハム(バゲット2枚付き)

価格:429円(税込)

シンプルに熟成生ハムを味わいたい方におすすめの一皿。

バゲットが2枚付いています。

お好みのアルコールに合わせたり、軽食、サイドメニューにもぴったりです☆

コースで90円お得!5月のグルメお得コース

価格:1,628円(税込)

セット内容:熟成生ハムとアスパラのカルボナーラ、彩り野菜のグリーンサラダ(ドレッシング:すりおろし野菜)、ドリンクバー、スープバー

「熟成生ハムとアスパラのカルボナーラ」とグリーンサラダ、ドリンクバー・スープバーがセットになった「5月のグルメお得コース」

単品で注文するより、90円お得に楽しめます。

セットでワイン半額!熟成生ハム&グラスワイン

価格:550円(税込)

セット内容:熟成生ハム(バゲット2枚付き)、選べるグラスワイン(赤or白)

“ハモンセラーノ”をバゲットと一緒にシンプルに味わえる「熟成生ハム(バゲット2枚付き)」に、グラスワインがセットになっています。

セットでワインが半額になるお得なメニューです。

旨みたっぷりの熟成生ハムを堪能できる期間限定メニュー。

ココスの「今月のグルメ〜5月〜」は、2024年5月1日(水)から5月下旬までの期間で提供されます☆

