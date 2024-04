◆櫻坂46・クリープハイプら「ジャイガ」出演決定

【モデルプレス=2024/04/23】7月20日、21日に開催される音楽フェスティバル「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL」に出演する第3弾アーティストが発表された。昨年、2日間で55000人を動員した音楽フェスティバル「ジャイガ」こと「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL」が2024年も開催。3月28日には第1弾アーティストとして、imase、キタニタツヤ、Crossfaith、coldrain、サバシスター、THE ORAL CIGARETTES、This is LAST、Nothing's Carved In Stone、04 Limited Sazabys、FRUITS ZIPPER、MY FIRST STORY 、マルシィ、moon drop、yama、優里の出演が発表され、4月6日には「THE BONDS 2024 in Taiwan」に出演のsumika、Penthouse、緑黄色社会の3組の出演が決定した。さらに、第2弾アーティストとして、DAY1にねぐせ。、日向坂46、ヤングスキニー、DAY2に湘南乃風、BAND-MAID、マキシマム ザ ホルモン、ROTTENGRAFFTYの出演も決定。

◆出演アーティスト

◆開催情報

そして今回、第3弾アーティストとして、クリープハイプ、ケプラ、ずっと真夜中でいいのに。、Novelbright、yutori、櫻坂46の6組の出演が発表された。また4月26日より、パーク&ライドチケットの抽選販売、ローソントラベルチケット付き宿泊プラン、JTB会場直行アクセスバス・宿泊付きプランの受付を開始。パーク&ライドチケットは会場である舞洲近隣に駐車場を構え、そこから直行バスを運行する。(modelpress編集部)<DAY1>imase、キタニタツヤ、クリープハイプ、ケプラ、サバシスター、ずっと真夜中でいいのに。、This is LAST、ねぐせ。、Novelbright、日向坂46、FRUITS ZIPPER、Penthouse、マルシィ、moon drop、yama 、ヤングスキニー、優里、yutori、緑黄色社会 and more…<DAY2>Crossfaith、coldrain、櫻坂46、Survive Said The Prophet、湘南乃風、THE ORAL CIGARETTES、Jin Dogg、sumika、Nothing's Carved In Stone、BAND-MAID、Fear, and Loathing in Las Vegas、04 Limited Sazabys、MY FIRST STORY、マキシマム ザ ホルモン、ROTTENGRAFFT and more…日時:2024年7月20日(土)・21日(日)OPEN 9:30/START 11:00会場:大阪・舞洲スポーツアイランド 特設会場【Not Sponsored 記事】