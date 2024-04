都会の喧騒にそびえ立つダイナミックなラグジュアリーホテル「グランド ハイアット 東京」と、2024年7月に配信1周年を迎える睡眠ゲームアプリ『ポケモンスリープ』が初コラボ!

『ポケモンスリープ』の世界で過ごすかのような滞在が楽しめる宿泊プランをはじめ、カビゴンやピカチュウをイメージした限定メニューなどが登場する「『ポケモンスリープ』1周年 コラボレーション サマー 2024」が開催されます☆

グランド ハイアット 東京『ポケモンスリープ』1周年 コラボレーション サマー 2024

開催期間:2024年7月1日(月)〜8月31日(土)

「グランド ハイアット 東京」にて、睡眠ゲームアプリ『ポケモンスリープ』と初コラボした「『ポケモンスリープ』1周年 コラボレーション サマー 2024」を開催。

『ポケモンスリープ』の世界で過ごすかのような滞在が楽しめる宿泊プランをはじめ、カビゴンやピカチュウをイメージした限定バーガーなどが販売されます。

ほかにも、ゲームに登場する「ポケサブレ」や「プリンのプリンアラモード」からインスパイアされたスイーツなど、さまざまな体験やメニューが提供されるイベントです☆

1日1室限定『ポケモンスリープ』スイートルーム ステイ

料金:1室2名利用時 270,050円〜

※価格は予約状況などにより変動します

宿泊期間:2024年7月1日(月)チェックイン〜9月1日(日)チェックアウト

部屋数:1日1室限定 ※限定室数に達し次第終了となります

予約受付開始日:2024年4月23日(火)

※宿泊希望日の3日前までに要予約

プラン内容:

「チェアマン スイート」(120平方メートル)での宿泊『ポケモンスリープ』×グランド ハイアット 東京コラボレーションのオリジナルアメニティグッズ(1室1滞在につき1セット)『ポケモンスリープ』デザインのバックパック、ビッグTシャツ、ミニウェルネスバッグ(ハーブティー&バスソルト入り)、ミニボトル『ポケモンスリープ』もっちりぬいぐるみ4種類(お持ち帰り可)ほぼ等身大カビゴン(貸出しのみ)、『ポケモンスリープ』のイラスト展示など特別装飾特別ディナー「カビゴン バーガー」をお部屋にお届け(1滞在につき1回、滞在中15:00〜21:00 LO)ディナーには、ゲーム内の料理「ねがいごとアップルパイ」、「あんみんトマトサラダ」をイメージしたメニュー、同じくゲーム内に登場する「ネロリのデトックスティー」と「クラフトサイコソーダ」をイメージしたドリンクのセットが含まれます。お部屋にお届けする特別ブレックファスト(1滞在につき1回)カビゴンとピカチュウの焼き印を入れたオリジナルパンケーキをセットにしたアメリカンブレックファストと、「マイペースやさいジュース」をイメージしたジュースエグゼクティブ ラウンジ「グランド クラブ ラウンジ」へのアクセスプライベートラウンジにてチェックインなどの手続きをはじめ、シャンパンや軽食を楽しめるカクテルタイム、ブッフェスタイルの朝食を含むオールデイ リフレッシュメントが利用できます。

予約受付:公式Webサイト

広さ120平方メートルを誇る「チェアマン スイート」が、『ポケモンスリープ』ゲームアプリに登場する「ワカクサ本島」を表現したお部屋に変身。

ほぼ等身大カビゴンをはじめ、ピカチュウなどのぬいぐるみをデコレーションするほか、このスイート限定で『ポケモンスリープ』のイラストが各所に展示されます。

さらにリビングは、「ワカクサ本島」をイメージしたラグや植栽を配してまるでグランピングのように仕上げ、ゲームの中でカビゴンやピカチュウたちと過ごすような没入体験が叶います。

食事は、カビゴンをイメージした「カビゴン バーガー」のディナーのほか、

ポケモンの焼き印を入れたパンケーキの朝食セットをお部屋にお届け。

そしてオリジナルアメニティグッズとして、『ポケモンスリープ』デザインのバックパック、ビッグTシャツ、ハーブティー&バスソルト入りのミニウェルネスバッグ、ミニボトルが1室1滞在につき1セット用意されます。

グランド ハイアット 東京が誇る上質な寝心地を提供するマットレスと、こだわりのベッドリネンに包まれて、健やかな睡眠をカビゴンとポケモンたちと一緒に楽しめるプランです。

※『ポケモンスリープ』デザインのTシャツは、ビッグサイズ1種の用意となりサイズは選べません

1日10室『ポケモンスリープ』ステイ

料金:1室2名利用時 キングまたはツイン 71,500円〜

※価格は予約状況および客室タイプにより変動します

宿泊期間:2024年7月1日(月)チェックイン〜9月1日(日)チェックアウト

部屋数:1日10室限定 ※限定室数に達し次第終了します。

予約受付開始日:2024年4月23日(火)

※宿泊希望日の3日前までに要予約

プラン内容:

キングまたはツイン(42平方メートル)での宿泊※客室タイプはご希望により変更可能『ポケモンスリープ』×グランド ハイアット 東京コラボレーションのオリジナルアメニティグッズ(1室1滞在につき1セット)『ポケモンスリープ』デザインのトートバッグ、ビッグTシャツ、ミニウェルネスバッグ(ハーブティー&バスソルト入り)、ミニボトル『ポケモンスリープ』をイメージした特別デコレーション ※貸出しのみ。種類は選べませんカビゴンのタオルケット ※貸出しのみ「フレンチ キッチン」での朝食ブッフェカビゴンとピカチュウの焼き印を入れたオリジナルパンケーキ、ゲームに登場する「マイペースやさいジュース」をイメージしたジュース付き

スタンダードプランでは、すやすやと眠るピカチュウやカラカラなどのぬいぐるみ4種類から1体をランダムでお部屋にデコレーション。

ベッドにはカビゴンのタオルケットも設置され、カビゴンとポケモンたちと過ごすホテルステイを楽しめます。

朝食は、人気を博しているオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」でのブッフェ。

シェフが目の前で焼き上げるオムレツや生絞りのフレッシュジュースなど、栄養満点のご朝食とともに1日をスタートすることができます。

この宿泊プランを利用したゲストには、カビゴンとピカチュウをデザインしたパンケーキが特別に提供されます。

スタンダードプランにも『ポケモンスリープ』のポケモンたちをデザインしたトートバッグやビッグTシャツが付いています。

※『ポケモンスリープ』デザインのTシャツは、ビッグサイズ1種の用意となりサイズは選べません

宿泊プラン共通の注意事項

・プランに含まれる食事は、12歳以下のお子さんには含まれません

・プランに含まれるお食事の利用時間は、予約時にお知らせください

・宿泊にあたり、プラン宿泊規約を一読し、署名をいただきます

・記載の無い限り、客室内設置アイテムは持ち帰れません

・アメニティやデコレーションなどの内容は予告なく変更となる場合があります

・プランを2つ以上の日程で個別に予約し、チェックアウト同日(24時間以内)に再度チェックインする場合も1滞在として数えます

オリジナルメニュー

予約受付開始日:2024年4月23日(火)

予約受付:公式Webサイト

※公式Webサイトでの予約ならびに事前決済が必要です。限定数に達し次第終了します

※来店日時の48時間前より100%のキャンセル料が発生します

重さ460kgのカビゴンにちなんだ“460g”のグルメバーガーや、ピカチュウをイメージしたデザートバーガーが登場。

また、『ポケモンスリープ』に登場する「ポケサブレ」や「プリンのプリンアラモード」をイメージしたスイーツなど、レストランやペストリーブティックでもオリジナルメニューが盛りだくさんです☆

ステーキハウス「オーク ドア」カビゴン バーガーセット/ピカチュウ デザートバーガーセット

提供期間:2024年7月1日(月)〜8月31日(土)

提供時間:14:00〜17:00(土・日・祝日 15:00〜)

席の利用:60分制

提供店舗:グランド ハイアット 東京 6階 ステーキハウス「オーク ドア」03-4333-8784(直通)

厳選した素材をダイナミックに調理するステーキハウス「オーク ドア」

「オーク ドア」では、2種類の限定バーガーがオリジナルデザインのランチョンマット付きで提供されます。

カビゴン バーガーセット

価格:6,600円(税込・サービス料15%別)

限定数量:1日10食

セット内容:

・カビゴン バーガー

・あんみんトマトサラダ

・クラフトサイコソーダまたはネロリの香り ホットティー

・『ポケモンスリープ』ランチョンマット付き

重さ460kgのカビゴンにちなみ、460gとボリュームたっぷりに仕上げる「カビゴン バーガー」

主役は、チャコールグリルで旨味を閉じ込めて焼き上げた、赤身と脂肪のバランスがハンバーガーに最適なビーフ100%のパティ220gです。

ベーコン、レタスやトマト、オニオンなどたっぷりの野菜とチェダーチーズ、自家製のスモーキー トマト レリッシュソースなどの具材をトッピングし、カビゴンのカラーをイメージした自家製バンズでサンド。

ゲームに登場する「あんみんトマトサラダ」「クラフトサイコソーダ」または「ネロリのデトックスティー」をイメージしたメニューとセットで提供されます。

ピカチュウ デザートバーガーセット

価格:4,400円(税込・サービス料15%別)

限定数量:1日10食

セット内容:

・ピカチュウ デザートバーガー

・クラフトサイコソーダまたはネロリの香り ホットティー

・『ポケモンスリープ』 ランチョンマット付き

黄色いバンズが印象的なピカチュウをイメージし、チョコレートバナナサンデーをアレンジしたデザートバーガー。

バニラアイスやチョコレートアイス、バナナやパイナップルなどのフルーツのほか、生クリームやチョコレートソース、塩キャラメルソースを黄色いバンズでサンドしてあります。

ピカチュウの耳や尻尾をイメージしたデコレーションで飾りつけた、食べ応えのあるデザートバーガーです。

イタリアン カフェ 「フィオレンティーナ」プリンと季節のフルーツのプリンアラモード セット

価格:3,520円(税込・サービス料15%別)

限定数量:1日20食

提供期間:2024年7月1日(月)〜8月31日(土)

提供時間:15:00〜17:00

席の利用:60分制

セット内容:

・プリンと季節のフルーツのプリンアラモード

・クラフトサイコソーダまたはネロリの香り ホットティー

・『ポケモンスリープ』ランチョンマット付き

提供店舗:グランド ハイアット 東京 1階ロビーフロア イタリアン カフェ 「フィオレンティーナ」 03-4333-8780(直通)

オーセンティックかつ旬の素材を生かしたモダンなイタリアン カフェ「フィオレンティーナ」

「フィオレンティーナ」で用意されるのは、『ポケモンスリープ』に登場する「プリンのプリンアラモード」をイメージし、ホテルのペストリーチームが華やかに仕上げた限定メニューです。

少し硬めにつくる懐かしい味わいのプリンに、マンゴーやメロンなどたっぷりのフレッシュフルーツが添えられています。

カビゴンやポケモンたちをデザインしたオリジナルランチョンマット付きです。

フィオレンティーナ ペストリーブティック「リオルのジンジャークッキー」/『ポケモンスリープ』サブレ・抹茶チョコレートクランチ・スイーツ 3種類セット

販売期間:2024年7月1日(月)〜8月31日(土)

販売時間:9:00〜21:30

購入可能数:ひとり単品1種類につき1個まで、または3種類セットを1セットまで

※配送はできません。店頭にて受取りください

販売店舗:グランド ハイアット 東京 1階 ロビーフロア「フィオレンティーナ ペストリーブティック」 03-4333-8713(直通)

世界の洋菓子大会での優勝、受賞歴を持つパティシエたちを輩出してきたペストリーチームによるワールドクラスのスイーツ、焼きたてのパンなどを取り揃えた「フィオレンティーナ ペストリーブティック」

「フィオレンティーナ ペストリーブティック」では、『ポケモンスリープ』に登場する「ふくつのジンジャークッキー」と「ポケサブレ」をイメージしたスペシャルなクッキーセットがラインナップされます。

さらに『ポケモンスリープ』のカビゴンをデザインしたオリジナルチョコレートクランチも販売されます。

リオルのジンジャークッキー

価格:3,300円(税込)

用意個数:1日10個

ココア味がベースの生地にリオルを描いた「リオルのジンジャークッキー」

お子さんでも食べやすいほのかなジンジャー味に仕上げられています。

『ポケモンスリープ』サブレ

価格:3,300円(税込)

用意個数:1日10個

『ポケモンスリープ』の世界観が楽しめる焼き菓子もラインナップ。

まるでゲーム内のどうぐとして登場する「ポケサブレ」のようなバニラ味のクッキーです。

『ポケモンスリープ』抹茶チョコレートクランチ

価格:3,300円(税込)

用意個数:1日10個

抹茶味仕上げられた『ポケモンスリープ』デザインのチョコレートクランチ。

すやすやと眠るカビゴンやピカチュウがデザインされています。

『ポケモンスリープ』スイーツ 3種類セット

価格:9,400円(税込)

用意個数:1日10セット

『ポケモンスリープ』デザインのスイーツ3種類をアソート。

通常より500円お得な3種類セットが1日10セット限定で販売されます。

『ポケモンスリープ』をテーマにした宿泊プランやオリジナルメニューが登場。

グランド ハイアット 東京にて2024年7月1日より開催される『ポケモンスリープ』1周年 コラボレーション サマー 2024の紹介でした☆

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※最新の営業時間については公式WEBサイトを確認ください

※写真はイメージのため、実際と異なる場合があります

