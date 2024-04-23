『ジャイガ』第3弾アーティスト発表 櫻坂46、クリープハイプ、ずとまよら6組が追加
7月20日、21日に大阪・舞洲スポーツアイランド特設会場で開催される音楽フェスティバル「ジャイガ」こと『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024』の第3弾アーティストが発表された。
【写真】田村保乃&森田ひかる&守屋麗奈“お泊まり会”で密着
今回発表されたのは、クリープハイプ、ケプラ、ずっと真夜中でいいのに。、Novelbright、yutori、櫻坂46の6組。あわせて、各アーティストの出演日割りも公開された。
■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024』
7月20日（土）・21日（日） 大阪・舞洲スポーツアイランド特設会場
▼DAY1出演アーティスト
・imase
・キタニタツヤ
・クリープハイプ
・ケプラ
・サバシスター
・ずっと真夜中でいいのに。
・This is LAST
・ねぐせ。
・Novelbright
・日向坂46
・FRUITS ZIPPER
・Penthouse
・マルシィ
・moon drop
・yama
・ヤングスキニー
・優里
・yutori
・緑黄色社会 ほか
▼DAY2出演アーティスト
・CVLTE
・Crossfaith
・coldrain
・櫻坂46
・Survive Said The Prophet
・THE ORAL CIGARETTES
・Jin Dogg
・sumika
・湘南乃風
・Nothing's Carved In Stone
・BAND-MAID
・Fear, and Loathing in Las Vegas
・04 Limited Sazabys
・Paledusk
・MY FIRST STORY
・マキシマム ザ ホルモン
・ROTTENGRAFFTY ほか
【写真】田村保乃&森田ひかる&守屋麗奈“お泊まり会”で密着
今回発表されたのは、クリープハイプ、ケプラ、ずっと真夜中でいいのに。、Novelbright、yutori、櫻坂46の6組。あわせて、各アーティストの出演日割りも公開された。
7月20日（土）・21日（日） 大阪・舞洲スポーツアイランド特設会場
▼DAY1出演アーティスト
・imase
・キタニタツヤ
・クリープハイプ
・ケプラ
・サバシスター
・ずっと真夜中でいいのに。
・This is LAST
・ねぐせ。
・Novelbright
・日向坂46
・FRUITS ZIPPER
・Penthouse
・マルシィ
・moon drop
・yama
・ヤングスキニー
・優里
・yutori
・緑黄色社会 ほか
▼DAY2出演アーティスト
・CVLTE
・Crossfaith
・coldrain
・櫻坂46
・Survive Said The Prophet
・THE ORAL CIGARETTES
・Jin Dogg
・sumika
・湘南乃風
・Nothing's Carved In Stone
・BAND-MAID
・Fear, and Loathing in Las Vegas
・04 Limited Sazabys
・Paledusk
・MY FIRST STORY
・マキシマム ザ ホルモン
・ROTTENGRAFFTY ほか