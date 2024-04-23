『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚−』S.H.Figuarts 四乃森蒼紫が登場!
バンダイスピリッツは、『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚−』より「S.H.Figuarts 四乃森蒼紫」(9,900円)を発売する。4月26日より予約開始、2024年10月発売。
2024年10月発売「S.H.Figuarts 四乃森蒼紫」(9,900円)
「S.H.Figuarts 四乃森蒼紫」は、原作者・和月伸宏先生による監修のもと立体化したアクションフィギュア。交換パーツなど豊富に付属し、パーツを組み合わせることで様々なポージングが再現可能。「S.H.Figuarts 緋村剣心」(別売り)と組み合わせて飾ることで世界観が広がるという。
(C)和月伸宏／集英社・「るろうに剣心 ー明治剣客浪漫譚ー」製作委員会
2024年10月発売「S.H.Figuarts 四乃森蒼紫」(9,900円)
「S.H.Figuarts 四乃森蒼紫」は、原作者・和月伸宏先生による監修のもと立体化したアクションフィギュア。交換パーツなど豊富に付属し、パーツを組み合わせることで様々なポージングが再現可能。「S.H.Figuarts 緋村剣心」(別売り)と組み合わせて飾ることで世界観が広がるという。
(C)和月伸宏／集英社・「るろうに剣心 ー明治剣客浪漫譚ー」製作委員会