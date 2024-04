Netflix映画『シティーハンター』が、2024年4月25日(木)より世界独占配信スタート!

原作は、単行本の累計発行部数が5000万部突破、一大ブームを巻き起こした大人気コミック「シティーハンター」

主演に鈴木亮平さんを迎え、令和の日本で待望の初実写化されます。

そんなNetflix映画『シティーハンター』の公開を目前に、本作の配信を記念したブルーカーペット・ワールドプレミアイベントを開催!

主演の鈴木亮平さんをはじめ、森田望智さん、安藤政信さん、木村文乃さん、佐藤祐市監督ら豪華キャスト&スタッフが登壇したイベントの様子を紹介していきます☆

Netflix映画『シティハンター』ブルーカーペット・ワールドプレミア

物語の主人公「冴羽獠」は、東京・新宿を拠点にし、裏社会での様々な厄介事を請け負う超一流のスイーパー(始末屋)。

無類の美女好きで、美女に出会うとタガが外れてしまうが、いざ依頼を受ければ、並み外れた銃の腕と身体能力、そして冷静沈着な頭脳で、仕事を遂行する。

クールでおバカでもっこりの“冴羽獠”を演じるのは鈴木亮平さん。

さらに、ヒロイン“槇村香”役の森田望智さん、獠の相棒である槇村秀幸役の安藤政信さん、獠とは腐れ縁の麗しき刑事・野上冴子役の木村文乃さんら豪華キャストが脇を固めます。

そんな映画『シティーハンター』の配信を記念して、本作の主人公・冴羽獠を演じる鈴木亮平さんをはじめ、

ヒロイン・槇村香役の森田望智さん、

槇村秀幸役の安藤政信さん、

野上冴子役の木村文乃さん、

そして佐藤祐市監督が「シティーハンター」の舞台である新宿に集結。

さらに特別ゲストとして、本作のエンディングテーマ「Get Wild Continual」を手掛けたTM NETWORKの小室哲哉さんも登場!

鮮やかなブルーカーペットでNetflixならではの華やかな演出が彩る1日限定の特別な空間<歌舞伎町シネ「シティーハンター」広場>にて、プレミアムなスペシャルイベントが開催されました☆

また、本作の配信を記念して、

小室哲哉さんから鈴木亮平さんへ花束が贈られました。

最後に鈴木亮平さんは会場に集まったファンに向けて

本日は本当にお集まりいただいてありがとうございました!

シティハンターの聖地でこのイベントができたことは、本当に僕にとって一生の思い出になります。

Netflix映画『シティハンター』、始まりの物語です。

シティハンターを知らない人にも見ていただいて、ファンの方にも「うわっ、これめっちゃシティハンターだな」と思って観ていただきたいです。

配信は、明後日25日から、みなさん存分にシティハンターの世界を楽しんでください!

とコメントし、ファンからは熱い声援が贈られ、イベントは幕を閉じました。

Netflix映画『シティハンター』ブルーカーペット・ワールドプレミアの紹介でした☆

Netflix映画『シティハンター』作品概要

配信日:2024年4月25日(木)

キャスト:鈴木亮平、森田望智、安藤政信、華村あすか、水崎綾女、片山萌美、阿見201、杉本哲太、迫田孝也、木村文乃、橋爪功

原作:北条 司「シティーハンター」

監督:佐藤祐市

エグゼクティブプロデューサー:郄橋信一(Netflix)

プロデューサー:三瓶慶介、押田興将

脚本:三嶋龍朗

エンディングテーマ:「Get Wild Continual」TM NETWORK(Sony Music Labels Inc.)

新宿東口の伝言板に書かれた「XYZ 妹をさがしてください」というメッセージを受け、相棒の槇村秀幸と共に、有名コスプレイヤーくるみの捜索依頼を請け負った“シティーハンター”こと冴羽獠。

その頃新宿では謎の暴力事件が多発し、警視庁の敏腕刑事・野上冴子は手を焼いていた。

息の合ったコンビネーションでくるみを追う獠と槇村だったが、捜査の最中、槇村が突然の事件に巻き込まれ死んでしまう。

獠が事件現場に駆けつけると、そこにいたのは槇村の妹の槇村香。

兄の死の真相を調べてほしいと香は伝言板で獠に依頼するが、香を巻き込みたくない獠は香を避け続ける。

しかし香がくるみを発見、保護したことで状況は一変。

くるみがコスプレイヤーとして出演するイベントに、獠と香は護衛役として潜入することになった。

ステージに登壇するやいなや、一気に注目の的となるくるみ。

しかしそんな彼女に視線を送るのは、観客やメディアだけではなかった-。

鈴木亮平さん、森田望智さん、安藤政信さん、木村文乃さんら豪華キャスト&スタッフが登壇したブルーカーペット・ワールドプレミアを、はじまりの地・新宿で開催。

映画『シティハンター』は、2024年4月25日(木)よりNetflixにて世界独占配信開始です☆

© 北条司/コアミックス 1985

