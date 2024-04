SHINeeが6月19日(水)、6年ぶり5度目の東京ドーム公演収録映像作品『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』をリリースする。同映像作品より、初回限定盤Blu-rayにのみ収録される『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 2023/11/29』のティザー映像が公開となった。

■LIVE Blu-ray『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』





2024年 6月19日(水)リリース【初回生産限定盤 Blu-ray】UPXH-29066 \14,300(税込)※Blu-ray2枚+PHOTOBOOK 72P+PHOTOCARD※スペシャルクリアケース付デジパック仕様購入リンク:https://lnk.to/pijptokyo商品詳細:https://shinee.jp/news/2024/0405_2171.html▼Disc1 Blu-ray<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25>Opening- VCR : Note -Clue + Sherlock (Japanese Ver.)PicassoStranger君のせいでGet The TreasureDream Girl (Japanese Ver.)- MC -Like ItGood Evening (Japanese Ver.)- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -HARDDon't Call Me (Japanese Ver.)Body RhythmJUICE- MC -EverybodyLuciferViewDowntown BabyDazzling Girl- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -Replay -君は僕のeverything-Love Like OxygenYour Number- MC -Keeping love againFireDiamond SkyLOVE- ENCORE -SUPERSTARRunawayThe Feeling- MC -Colors of the season1000年、ずっとそばにいて…▼Disc2 Blu-ray<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 2023/11/29>OpeningChemistryDream Girl (Japanese Ver.)Heart AttackLike ItAtlantis- MC -Sweet MiseryCØDEGood Evening- DANCER PERFORMANCE : JULIETTE + Breaking News -Don't Call Me (Japanese Ver.)Body RhythmJUICE- MC -EverybodyViewDowntown BabyThe Feeling- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -ReplayLove Like OxygenDiamond Sky- MC -KindSelene 6.23An Ode To YouAn Encore- ENCORE -HARD- MC -HitchhikingRunaway▼PHOTOBOOK<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME>LIVE PHOTO + <SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館>LIVE PHOTO 72P▼PHOTOCARD<SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館>LIVE PHOTO絵柄全3セット(各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種)よりランダム1セット