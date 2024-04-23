SHINee、6年ぶり5度目の東京ドームライブ映像作品より初回限定盤付属Blu-ray収録映像のティザー公開
▲初回限定盤
SHINeeが6月19日(水)、6年ぶり5度目の東京ドーム公演収録映像作品『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』をリリースする。同映像作品より、初回限定盤Blu-rayにのみ収録される『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 2023/11/29』のティザー映像が公開となった。
国立代々木競技場第一体育館は、SHINeeが日本で初の単独公演＜SHINee THE 1ST CONCERT IN TOKYO “SHINee WORLD”＞を2010年に開催してから約13年間、何度もライブを重ねてきた想い出深い場所であり、2023年9月から行われたアリーナツアー＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION＞最終公演の場でもある。
そんな思い入れ深い国立代々木競技場第一体育館公演の様子が『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』の初回限定盤 Blu-rayにフル収録される。つまり初回限定盤は、2023年11月29日の国立代々木競技場第一体育館公演と、2024年2月25日の東京ドーム公演の2つのライブを楽しむことができる大ボリュームとなる。
■LIVE Blu-ray『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』
【初回生産限定盤 Blu-ray】UPXH-29066 \14,300(税込)
※Blu-ray2枚+PHOTOBOOK 72P＋PHOTOCARD
※スペシャルクリアケース付デジパック仕様
購入リンク：https://lnk.to/pijptokyo
商品詳細：https://shinee.jp/news/2024/0405_2171.html
▼Disc1 Blu-ray
＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25＞
Opening
- VCR : Note -
Clue + Sherlock (Japanese Ver.)
Picasso
Stranger
君のせいで
Get The Treasure
Dream Girl (Japanese Ver.)
- MC -
Like It
Good Evening (Japanese Ver.)
- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -
HARD
Don't Call Me (Japanese Ver.)
Body Rhythm
JUICE
- MC -
Everybody
Lucifer
View
Downtown Baby
Dazzling Girl
- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -
Replay -君は僕のeverything-
Love Like Oxygen
Your Number
- MC -
Keeping love again
Fire
Diamond Sky
LOVE
- ENCORE -
SUPERSTAR
Runaway
The Feeling
- MC -
Colors of the season
1000年、ずっとそばにいて…
▼Disc2 Blu-ray
＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 2023/11/29＞
Opening
Chemistry
Dream Girl (Japanese Ver.)
Heart Attack
Like It
Atlantis
- MC -
Sweet Misery
CØDE
Good Evening
- DANCER PERFORMANCE : JULIETTE + Breaking News -
Don't Call Me (Japanese Ver.)
Body Rhythm
JUICE
- MC -
Everybody
View
Downtown Baby
The Feeling
- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -
Replay
Love Like Oxygen
Diamond Sky
- MC -
Kind
Selene 6.23
An Ode To You
An Encore
- ENCORE -
HARD
- MC -
Hitchhiking
Runaway
▼PHOTOBOOK
＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME＞LIVE PHOTO + ＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館＞LIVE PHOTO 72P
▼PHOTOCARD
＜SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館＞LIVE PHOTO絵柄
全3セット(各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種)よりランダム1セット
▲UMS盤
▲通常盤
■＜2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan＞
7月06日(土) 東京・国立代々木競技場第一体育館
open16:00 / start17:00
7月07日(日) 東京・国立代々木競技場第一体育館
open15:00 / start16:00
8月10日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
open16:00 / start17:00
8月11日(日) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
open15:00 / start16:00
8月12日(月/祝) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
open15:00 / start16:00開
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。
▼チケット
■指定席：12,800円(税込)/枚
※決済事務手数料 950円(税込)/枚
※お1人様1公演につき1申し込み2枚まで
※今回の公演はペンライトの付属はございません
※未就学児⼊場不可
■プレミアムシート：20,000円(税込)/枚
※一般チケット 12,800円+アップグレード 7,200円
【SHINee OFFICIAL FANCLUB「SHINee WORLD J」MEMBERSHIP (JP)先行(抽選)】
受付期間：4月19日(金)18:00〜5月6日(月/祝)23:59
https://ticket.tickebo.jp/sn/2024keyland-fc
関連リンク
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◆＜2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan＞特設ページ