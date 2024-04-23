柳沢亮太(SUPER BEAVER)作詞作曲、FM802×三井ショッピングパーク ららぽーと ACCESS!キャンペーンソング期間限定配信。TERU、大橋卓弥ら参加
柳沢亮太(SUPER BEAVER)が作詞・作曲したFM802×三井ショッピングパーク ららぽーと ACCESS!キャンペーンソング「はなむけ」が、4月26日より各サブスクリプションサービスで配信されることが決定した。
この楽曲は、FM802ゆかりのアーティストが歌い繋ぐドリームプロジェクト「Radio Happy Willows」によるもの。アイナ・ジ・エンド、大橋卓弥（スキマスイッチ）、岡野昭仁（ポルノグラフィティ）、片岡健太（sumika）、サイトウタクヤ（w.o.d.）、TERU（GLAY）、TOMOO、ヤマサキセイヤ（キュウソネコカミ）が参加している。
Radio Happy Willows「はなむけ」
各サブスクリプションサービスで期間限定配信
配信リンク：https://lnk.to/Hanamuke
アレンジ：トオミヨウ
Produced by FM802
参加シンガー：アイナ・ジ・エンド / 大橋卓弥（スキマスイッチ）/ 岡野昭仁（ポルノグラフィティ） / 片岡健太（sumika） / サイトウタクヤ（w.o.d.） / TERU（GLAY） / TOMOO / ヤマサキセイヤ（キュウソネコカミ）
Musician Arrange & Keyboards トオミヨウ / Drums 玉田豊夢 / Bass 安達貴史 / Guitar 石成正人・柳沢亮太（SUPER BEAVER） / Strings 真部 裕
Chorus 柳沢亮太（SUPER BEAVER）