°ÂÄê¤ÎÅêµå¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡¢·§ËÜ¹ñÉÜ¡¦¿¢ÅÄ¤¬ÌöÆ°¡¡¹â¹»Ìîµå¶å½£Âç²ñ
¡¡¡Ê23Æü¡¢Âè154²ó¶å½£ÃÏ¶è¹â¹»ÌîµåÂç²ñ1²óÀï ·§ËÜ¹ñÉÜ2¡½1Ä¹ºêÆüÂç¡¢±äÄ¹11²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ë
·§ËÜ¹ñÉÜ¡½Ä¹ºêÆüÂç¡¡±äÄ¹½½°ì²óÎ¢2»àËþÎÝ¡¢·§ËÜ¹ñÉÜ¤Î¿¢ÅÄÑàÚö¤¬º¸Á°¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ä=2024Ç¯4·î23Æü¸á¸å2»þ1Ê¬¡¢º´²ì»Ô¤Î¤µ¤¬¤ß¤É¤ê¤Î¿¹µå¾ì¡¢¼òÀ¥ÀîÎ¼²ð»£±Æ
¡¡º£½Õ¤ÎÁªÈ´½éÀï¡¢¶á¹¾¡Ê¼¢²ì¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤Ç¹¥µß±ç¤ò¸«¤»¤Æ¹Ã»Ò±à½é¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À·§ËÜ¹ñÉÜ¤Îº¸ÏÓ¡¦¿¢ÅÄÑàÚö¡Ê¤´¤¦¤¡Ë¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ·â¤Ç¤â¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹½½°ì²ó¡¢2»àËþÎÝ¤Çº¸ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏU18ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎÄ¹ºêÆüÂç¡¦À¾Èø³¤½ã¡Ê¤ß¤¤¤È¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£Á°¤Î2ÂÇÀÊ¤Ï»°¿¶¡£¡ÖÄ¾µå¤Î¿¤Ó¤âÊÑ²½µå¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢±äÄ¹½½Æó²ó¤ËÆÍÆþ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿4µåÌÜ¡£³°³ÑÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç»°Í·´Ö¤ò¤¤ì¤¤¤ËÈ´¤¤¤¿¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅö¤¿¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åê¤²¤Æ¤â°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¡£Ï»²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤¯¤ë¤Ã¤ÈÇØÃæ¤òÂÇ¼Ô¤Ë¸«¤»¤Æ²£¼ê¤«¤éÅê¤²¤ë¡Ö¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÅêË¡¡×¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤«¤¤¤À¡£ºò½©¤Î¶å½£Âç²ñ½à·è¾¡¤Ç¤Ï¶¯ÂÇ¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢½éÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Î·Ð¸³¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¡Ö¶¯¹ëÁê¼ê¤Ç¤â¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃúÇ«¤Ë¤Ä¤±¤ÐÂÇ¤Á¼è¤ì¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æ¤Ø¤Î²ÝÂê¤ÏµåÂ®¥¢¥Ã¥×¡£¤¤¤Þ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É120¥¥íÂæ¤À¤¬¡¢135¥¥í¤¯¤é¤¤¤Ï½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆâÌî¼ê¤È³°Ìî¼ê¤Î´Ö¤Ë¥Ý¥È¥ê¤ÈÍî¤Á¤ë¥Ò¥Ã¥È¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¡Öµå°Ò¤Ç²¡¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤ÇºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¼òÀ¥ÀîÎ¼²ð¡Ë