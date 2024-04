洋菓子ブランド「 (NO)RAISIN SANDWICH(ノー・レーズン・サンドイッチ) 」と、セサミストリートの人気キャラクター「クッキーモンスター」のコラボによるポップアップイベントが、東京・銀座にある「Sony Park Mini」にて開催。4月27日(土)〜5月6日(月・祝)の10日間限定で、今回のコラボレーションのために考案された「プレミアムクッキーサンドイッチ」や、Tシャツ、缶バッジなどのコラボレーショングッズが販売されます。

クッキーを愛するすべての人のための特別なクッキーサンドは、必食ですよ!「(NO)RAISIN SANDWICH」って知ってる?“レーズンは嫌いだけれどレーズンサンドを食べてみたい”という、フードエッセイスト・平野紗季子さんの願いから着想して生まれた「(NO)RAISIN SANDWICH」。「レーズンとそれ以外のサンド菓子」をコンセプトに、パティシエたちが手作りで丁寧につくる定番のレーズンサンドと、季節で変わる果実やナッツのサンドを手掛けています。スパイスを効かせたサブレに果実味溢れる香り高いクリームを挟んだ、ジューシーで特別なサンド菓子は、発売のたびに即日完売してしまうほど大人気なんですよ。クッキーモンスターのための特別なクッキーサンドが登場!このたびそんな「(NO)RAISIN SANDWICH」と、世界的に人気を誇る「クッキーモンスター」の夢のコラボレーションが実現!“クッキーモンスターのための特別なクッキーサンド”をコンセプトとした、チョコチップクッキーサンド「プレミアムクッキーサンドイッチ for クッキーモンスターズ」(税込2950円)が登場しました。箱の中には、2種類のチョコチップクッキーサンドがイン。PB&J(ピーナッツバター&ジェリー)をイメージした『ピーナッツバター&ベリー』は、甘酸っぱい自家製チェリーコンポートと木苺ジャムに、ピーナッツバターが抜群にマッチしているといいます。カカオチョコチップクッキーでサンドした『バナナピーカンモカ』は、自家製バナナキャラメルソテーxモカクリームxピーカンナッツの、うっとりするようなフレーバーが特徴。「(NO)RAISIN SANDWICH」ならではのこだわりが詰まった特別なフレーバーは、ぜひ味わってみたいですよね。「Sony Park Mini」のポップアップでグッズもゲットしよ「Sony Park Mini」で開催されるポップアップでは、現在ノー・レーズン・サンドイッチ公式サイトでしか手に入らない「プレミアムクッキーサンドイッチ for クッキーモンスターズ」や、人気のシーズナル商品が購入可能。そのほか、クッキーモンスターをモチーフとしたノー・レーズン・サンドイッチオリジナルのTシャツ(税込5500円〜)やキャップ(税込5280円)、ステッカー(税込880円)などのグッズも登場しますよ。クッキーモンスターの魅力がギュッと詰まったアイテムは、かわいらしいうえにとってもファッショナブル。東京・幡ヶ谷にあるヴィンテージトイショップ「RUSSET BURBANK」がセレクトした、キャラクターアイテムも登場するというから、そちらも要チェックです。全て数量限定なので、売り切れる前に早めに足を運んでみて。特別なクッキーサンドは絶対ゲットしたいさらに、Sony Park Miniに併設する「西銀座駐車場コーヒー」では、クッキーサンドでも使用しているクッキー生地をトッピングしたオリジナルドリンクの提供や、ノー・レーズン・サンドイッチに合うコーヒー豆の販売も予定しているそうです。ぜひゴールデンウィークの予定に追加して、ハッピーでスイートなお茶の時間を楽しんでみてはいかが?(NO) RAISIN SANDWICH MINI SHOP for PREMIUM COOKIE SANDWICH開催期間:4月27日(土)〜5月6日(月・祝)時間:11:00〜19:00(予定)場所:Sony Park Mini(東京都中央区銀座5丁目3番1号地先 西銀座駐車場地下1階)URL:https://www.sonypark.com/※販売方法については、近日中にSony Park公式SNSにてお知らせ※ノー・レーズン・サンドイッチは一人各種2箱まで、缶バッジとステッカー以外のグッズは一人各種1点まで購入可能(同一アイテムの複数サイズ購入は不可)参照元:ソニー企業株式会社 プレスリリース