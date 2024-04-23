º£¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤â¡Ö¥À¥µ¤Ã¡ª¥µ¥Ö¤Ã¡ª¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯Ï¢Â³¥É¥é¥Þ ¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ö£¹£µ¡×¡ÊËè½µ·îÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¡£ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤µ¤ó¡¢¸¤»ôµ®¾æ¤µ¤ó¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú¸åÊÔ¡Û¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤Î¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯Æ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥é¥Þ¡Ö£¹£µ¡×Âè1¡Á3ÏÃ¡õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°î¤ì¤ë»þÂå¤òÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´Ø¸ý¡ÖÃË»Ò5¿Í¤¬Â·¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
´Ø¸ý¡Ö²¿µ¤¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤Ê¤ó¤Ç¡×
ºÙÅÄ¡Ö¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥Þ¥ë¥³¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥è¥ó¤µ¤ó¤ÈQ¤Á¤ã¤ó¡¢¥É¥è¥ó¤µ¤ó¤ÈæÆ¤µ¤ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶õµ¤´¶¤ò´Þ¤á¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¡½¡½Áá¸«ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡Ö95¡×¤¬¸¶ºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥É¥è¥ó¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´Ø¸ý¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÈ¿±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸¤»ô¡Ö¥É¥è¥ó¤ÏÊªÀÅ¤«¤À¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÙÅÄ¡ÖQ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡×
´Ø¸ý¡ÖQ¤Á¤ã¤ó¤È1ÂÐ1¤ÇÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶»¤ÎÆâ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¥É¥è¥ó¤Ï¼«Ê¬¤È·Ò¤¬¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥è¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ÇQ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¸¤»ô¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥ì¥ª¤Ï¡¢»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê1ÂÐ1¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Î¥¥ã¥é¤òºî¤ëÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÂæËÜ¤Ë¾Ü¤·¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö£¹£µ¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¡ª
´Ø¸ý¡Ö95Ç¯Åö»þ¤ÎÇ®¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ºÙÅÄ¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëº£¤Î¹â¹»À¸¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¹â¹»À¸¤È¹Í¤¨Êý¤¬¿¿µÕ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤â¡È¥À¥µ¤Ã¡ª¥µ¥Ö¤Ã¡ª¡É¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸¤»ô¡Ö¤¢¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤´ü´Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÉÔ°Â¤È¤«¡¢»¦¿Ø¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ÊÉôÊ¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇ®¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÙÅÄ¡Ö»£±Æ½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×
¸¤»ô¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢Ç®ÎÌ¤¬¡×
´Ø¸ý¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ºÙÅÄ¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¹â¹»À¸¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ç¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ëÂç¿Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×
¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ö£¹£µ¡×¡ÊËè½µ·îÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡ËÂè1¡Á3ÏÃ¤Þ¤Ç¤È¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ò¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®Ãæ¡ª
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°SNS¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@tx_drama95
Instagram¡§@tx_drama95
TikTok¡§@premiere23_tx
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ê¤Û¤½¤À¡¦¤«¤Ê¤¿¡Ë
2001Ç¯12·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯¡¢±Ç²è¡ÖÄ®ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤ÎÃæ¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì±Ç²è½é¼ç±é¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤À¤±¤Î¹â¹»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯²Æ¤ËÇÛ¿®Í½Äê¡Ö¼·Í¼¤Î¹ñ¡×¡ÊDisney+¡Ë¤Ë¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@KanataHosoda
Instagram¡§@kanata_hosoda_official
¸¤»ôµ®¾æ¡Ê¤¤¤Ì¤«¤¤¡¦¤¢¤Ä¤Ò¤í¡Ë
1994Ç¯6·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£2017Ç¯¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥ë¥É¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÇÀ²È¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢¡Ö¤Ò¤È¤â¤ó¤Á¤ã¤¯¤Ê¤é´î¤ó¤Ç¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¿Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö¤°¤é¤ó¤Ö¤ë¡×¡Ê2020Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤ÎÂ¾¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É½Ð±éºîÂ¿¿ô¡£¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË 2024¡×¡ÊLemino¡Ë¤¬¡¢2024Ç¯4·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÇÛ¿®Í½Äê¡£
Instagram¡§@atsuhiro.inukai_official
´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ê¤»¤¤°¤Á¡¦¤á¤ó¤Ç¤£¡¼¡Ë
1991Ç¯1·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£EXILE¡¿GENERATIONS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÊ¤ÌÌD¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖË«¤á¤ë¤Ò¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤Ò¤È¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡ÖHiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY¡×¡Ê2017Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢¡ÖKAPPEI ¥«¥Ã¥Ú¥¤¡×¡Ê2022Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥ó¥Ê¤Î¥¦¥¿¡×¡Ê2023Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@mandy_s_mandy
Instagram¡§@mandy_sekiguchi_official
¡Ê»£±Æ¡§ÁÒ»ý¥¢¥æ¥ß ¡¿ ¼èºà¡¦Ê¸¡§¶¶ËÜÃ£Åµ¡Ë