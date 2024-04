奥まってお忍び感アップ！ 焼き鳥の百名店が移転リニューアルオープン（東京・麻布十番）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は「食べログ 焼鳥 百名店」に選ばれたことがある、麻布十番の人気焼き鳥店が移転リニューアルオープンした店。ジャズが流れる大人の空間でいただく焼き鳥が絶品と評判です。

焼酉川島(東京・麻布十番)

2024年3月10日、麻布十番の人気焼き鳥店「焼酉 川島」が同じ麻布十番内に移転し、リニューアルオープンしました。

ふっくらおいしそうな手羽先 写真:お店から

「焼酉川島」のオーナーシェフは「酉玉 神楽坂」「麻布 とさか」等と、都内の名だたる焼き鳥の名店で修業を重ねてきた実力派。満を持して、2019年5月に「焼酉川島」をオープンしました。確かな目利きで厳選した地鶏を丸ごと捌き、一本一本丁寧に焼いた焼き鳥はプロも太鼓判を押すおいしさ。センスのいい一品料理も相まって、焼き鳥激戦区の麻布十番でたちまち人気店となり、「食べログ 焼鳥 百名店」にも選出されました。

店舗内観 写真:お店から

その人気店が麻布十番3丁目から2丁目へと移転し、リニューアルオープン。前店舗も路地裏の隠れ家のような風情がある店でしたが、さらに麻布十番の奥まったエリアに移転し、“知る人ぞ知る”といった趣が深まる店となりました。席数はカウンター席のみ14席。清々しい木の一枚板のカウンター、シックな照明など店内に流れるジャズがよく似合う大人が落ち着ける空間になっています。友人との会食や、大人カップルのデートにもぴったり似合います。

「ストップ制コース(やげん軟骨)」7,700円〜 写真;お店から

メニューは焼き鳥に一品料理を交えたストップ制のコース。地鶏を中心にした焼き鳥や、その季節に一番おいしい素材を使った焼き野菜、オリジナリティのある一品料理が「ストップ」と声掛けするまで続くコースです。

ビジュアルも鮮やかな「アメーラトマト」を使った一品 写真;お店から

鮮度に自信があるからこそ実現できる「鳥刺し」から「チョウチン」「ペタ」といった希少部位まで、地鶏のおいしさを丸ごと味わえます。「つくね」は季節や肉の状態に合わせて、形や焼き方を変えるこだわりよう。甘みと酸味がギュッと詰まった静岡県産の高糖度トマト「アメーラ」を使った一皿など、旬の野菜のおいしさを引き出した一品料理も見逃せません。

日本酒もワインも銘柄が充実 写真:お店から

ドリンクには焼き鳥と相性抜群な、こだわりの日本酒やワイン、シャンパーニュなどがラインアップ。焼き鳥を食べる楽しさを盛り上げてくれます。

熟練した技が光る焼き鳥と大人が落ち着ける空間で、これまでの魅力がさらにパワーアップしたリニューアル店。訪れる価値がある「焼酉 川島」に注目です。

食べログレビュアーのコメント

コース一例 出典:nyosh935さん

『お洒落な店内でカウンターのみ14席

ワインがいっぱいありテンションアゲアゲ!接待だった為、全部写真は撮れませんでしたがどれも美味しかった。



またゆっくりお邪魔します!ご馳走様でした』(nyosh935さん)

スナップエンドウ 出典:gori_logさん

『移転オープンしたてのこちらへ。

お店の雰囲気も良く、デートにもオススメ!

オーダーはストップするまで焼き続けてくれるスタイル』(gori_logさん)

<店舗情報>◆焼酉川島住所 : 東京都港区麻布十番2-7-11 VERTEX AZABU 2FTEL : 03-5539-8489

※価格はすべて税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

