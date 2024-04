【アーク・ロイヤル 純白なる守護者】4月26日より順次発送開始価格: 45,980円(通常版) 46,530円(あみあみ限定版)

Oriental Forestは、フィギュア「アーク・ロイヤル 純白なる守護者」を4月26日より順次発送を開始する。価格は通常版が45,980円、あみあみ限定版が46,530円。

本商品はスマートフォン用シューティング「アズールレーン」に登場するロイヤル艦船「アーク・ロイヤル」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

ケッコン衣装「純白なる守護者」の姿が再現され、波打つようなベールやスカートの迫力ある造形で存在感ある立体化となっている。あみあみ限定版ではウィンク顔が付属する。

また、「公式からは一切回答できない」差し替えパーツも付属している。

スケール:1/7

サイズ:横484×高さ423×奥行404mm(台座+本体)

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.