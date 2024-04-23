FANTASY BOYS、初の日本Zeppツアーが決定！5月より全国4都市で開催
2023年7月9日に東京国際フォーラム・Aホールにて開催された「少年ファンタジー FAN CONCERT 〜Welcome to your Fantasy〜」を成功裏に終えた彼らが、再び日本を訪れる。
韓国のMBC「少年ファンタジー」を通じて結成されたボーイズグループFANTASY BOYS。グループ名には、いつもそばにいるような、夢見てきた想像の中のファンタジー少年たち、皆のファンタジーを満たしてくれる少年たちという意味が込められている。
彼らは、5月2日に3rdミニアルバム「MAKE SUNSHINE」でカムバックする。
昨年、10月21日（土）、12月9日（土）東京ガーデンシアターにて「FANTASY BOYS 1ST TOKYO FAN CONCERT [NEW TOMORROW]」を開催したばかりの彼らが、Bandi（FANTASY BOYSのファンの名称）の熱い要望に応え、5月2日に発売される3rdミニアルバム「MAKE SUNSHINE」を引っさげ、5月、6月に初の日本ツアー「ZEPP TOUR 2024 - First Love -」を全国4都市で開催する。
■公演概要
韓国のMBC「少年ファンタジー」を通じて結成されたボーイズグループFANTASY BOYS。グループ名には、いつもそばにいるような、夢見てきた想像の中のファンタジー少年たち、皆のファンタジーを満たしてくれる少年たちという意味が込められている。
昨年、10月21日（土）、12月9日（土）東京ガーデンシアターにて「FANTASY BOYS 1ST TOKYO FAN CONCERT [NEW TOMORROW]」を開催したばかりの彼らが、Bandi（FANTASY BOYSのファンの名称）の熱い要望に応え、5月2日に発売される3rdミニアルバム「MAKE SUNSHINE」を引っさげ、5月、6月に初の日本ツアー「ZEPP TOUR 2024 - First Love -」を全国4都市で開催する。
■公演概要
「FANTASY BOYS ZEPP TOUR 2024 -First Love-」
【日程・会場】
2024年5月25日（土）Zepp Namba（OSAKA）
1部：OPEN 14:00／START 15:00
2部：OPEN 18:00／START 19:00
2024年5月31日（金）KT Zepp Yokohama
1部：OPEN 18:00／START 19:00
2024年6月1日（土）Zepp Nagoya
1部：OPEN 14:00／START 15:00
2部：OPEN 18:00／START 19:00
2024年6月4日（火）Zepp Haneda（TOKYO）
1部：OPEN 18:00／START 19:00
【チケット販売価格】
1F：12,000円（税込）※整理番号/座席番号付き
2F指定席：12,000円（税込）
※ドリンク代別途
※年齢制限：3歳以下入場不可、4歳以上有料
※購入制限：お1人様各公演4枚まで
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■関連リンク
FANTASY BOYS 日本公式サイト