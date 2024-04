舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 』Rule the Stage -Renegades of Female- が上演されることが23日、明らかになった。『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 』Rule the Stage -Renegades of Female-同作は、キングレコード EVIL LINE RECORDS が手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』(通称 ヒプマイ)の舞台化作品シリーズ、通称『ヒプステ』新作公演。初の<中王区>公演となる。

<中王区>として東方天乙統女:菜々香、勘解由小路無花果:白峰ゆり、碧棺合歓:高橋桃子が登場。また、邪答院仄仄:太田夢莉や、"舞台オリジナルキャラクター"として天都己一愛(あまつみいのり):涼邑芹、ツクヨミ:田野優花と、CHU-OH DANCE BATTLE "C.D.B"としてMIKU、松本ユキ子、平野茜子、権田菜々子、Rin、akarinと、総勢12名の女性キャストが出演する。演出は植木豪、脚本は亀田真二郎、音楽監督はKEN THE 390が務め、井手コウジが手がけたテーマソング「QUEEN's Precepts」のリリックビデオも公開。東京公演は品川プリンスホテル クラブ eXにて7月4日〜15日、 大阪公演は松下IMPホールにて7月25日〜28日。○■東方天乙統女役:菜々香 コメント長年にわたり多くのファンの方々に愛されてきた『ヒプステ』に携わり、スタッフ、キャストの皆様と一緒に作品を作っていける事、幕が上がりお客様と同じ景色を見ることが出来る事に興奮が込み上げてきます。そして、東方天乙統女を演じられる事を、光栄に思います。皆様のご期待の中、覚悟をもって役と向き合い東方天乙統女として生きる所存でございます。皆様と劇場でお会い出来る事を楽しみにしています!○■勘解由小路無花果役:白峰ゆり コメント初めて『ヒプステ』を観た時の衝撃と興奮が忘れられません。その『ヒプステ』の世界に、勘解由小路無花果役として携わらせていただけますこと、更なる興奮で身の引き締まる思いです。多くの方に長く愛されている『ヒプステ』。その思い、バトンをしっかり受け継ぎ、今新たに始動する"中王区"の戦力となれますよう、全力で務めて参ります。皆様との熱い日々を楽しみにしています。応援、よろしくお願いします!○■碧棺合歓役:高橋桃子 コメント初めての挑戦、初めての経験、初めてだらけの中でこれから色々な壁にぶつかると思いますが、植木豪さんをはじめスタッフさん、共演者の方やファンの皆さんのお声をたくさん吸収して、精一杯努めます。緊張と不安でいっぱいですが、同時にすごくワクワクもしています!どんな碧棺合歓になるのか、温かい目で見守っていただけると幸いです!よろしくお願いいたします!