SHINee、5度目の東京ドーム公演を収録したBlu-rayの新たなティザー映像を公開！

2024年6月19日(水)に発売するSHINeeの6年ぶり5度目の東京ドーム公演「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME」の、初回限定盤Blu-rayにのみ収録される「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 2023/11/29」のティザー映像が公開となった。

国立代々木競技場第一体育館は、SHINeeが日本で初の単独公演「SHINee THE 1ST CONCERT IN TOKYO "SHINee WORLD"」を2010年に開催してから約13年間、何度もライブを重ねてきた想い出深い場所であり、2023年9月から行われたアリーナツアー「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]」最終公演の場でもある。そんな思い入れもひとしおの国立代々木競技場第一体育館公演の様子が「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME」の初回限定盤Blu-rayにフル収録されている。初回限定盤を購入すれば、2023年11月29日の国立代々木競技場第一体育館公演と、2024年2月25日の東京ドーム公演の2つのライブを楽しむことができるボリューム満点の内容となっている。

■商品概要

LIVE Blu-ray&DVD「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME」

6月19日(水)発売



○初回生産限定盤Blu-ray

Blu-ray2枚+PHOTOBOOK 72P+PHOTOCARD

※スペシャルクリアケース付デジパック仕様

価格:\14,300(税抜\13,000)/UPXH-29066



[Blu-ray]

Disc1

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25

Opening

- VCR:Note -

Clue + Sherlock(Japanese Ver.)

Picasso

Stranger

君のせいで

Get The Treasure

Dream Girl(Japanese Ver.)

- MC -

Like It

Good Evening(Japanese Ver.)

- DANCER PERFORMANCE:Breaking News + Nothing To Lose -

HARD

Don't Call Me(Japanese Ver.)

Body Rhythm

JUICE

- MC -

Everybody

Lucifer

View

Downtown Baby

Dazzling Girl

- VCR:1 of 1(Japanese Ver.) -

Replay -君は僕のeverything-

Love Like Oxygen

Your Number

- MC -

Keeping love again

Fire

Diamond Sky

LOVE



<ENCORE>

SUPERSTAR

Runaway

The Feeling

- MC -

Colors of the season

1000年、ずっとそばにいて…



Disc2

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 2023/11/29

Opening

Chemistry

Dream Girl(Japanese Ver.)

Heart Attack

Like It

Atlantis

- MC -

Sweet Misery

CØDE

Good Evening

- DANCER PERFORMANCE : JULIETTE + Breaking News -

Don't Call Me (Japanese Ver.)

Body Rhythm

JUICE

- MC -

Everybody

View

Downtown Baby

The Feeling

- VCR : 1 of 1 (Japanese Ver.) -

Replay

Love Like Oxygen

Diamond Sky

- MC -

Kind

Selene 6.23

An Ode To You

An Encore



<ENCORE>

HARD

- MC -

Hitchhiking

Runaway



[PHOTOBOOK]

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME LIVE PHOTO + SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 LIVE PHOTO 72P



[PHOTOCARD]

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 LIVE PHOTO絵柄

全3セット(各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種)よりランダム1セット



