ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。4月22日(月)の放送は、にしなさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)との、登場時のトークを紹介します。にしなさんは、同番組には2021年2月 https://www.tfm.co.jp/lock/staff/index.php?itemid=16314に初登場。2022年以来の登場で、こもり校長とは「久しぶり」、COCO教頭とは「はじめまして」の関係です。久しぶりに再会したにしなさんの印象や、4月10日に配信リリースされた新曲のタイトル「It's a piece of cake」にちなんだ番組テーマ「It's a 期待と不安の間」について語り合いました。

こもり校長:にしな先生、お久しぶりです。にしな:お久しぶりです!こもり校長:なんか……キラキラしていますね? 前回会ったときより明るいというか。にしな:えっ、本当に!? なんでだろ……?こもり校長:さっき、あいさつに来てくれたときも、僕のダル絡みに明るく返してくれて(笑)。にしな:じゃあ、人見知りが回数を重ねて慣れてきてる説かな(笑)。COCO教頭:めっちゃいいじゃないですか! 私は「はじめまして」なんですけど、さきほどのあいさつでは、私も「明るい方だな」と思いましたよ。にしな:嬉しいです! 意外と明るいかも(笑)。こもり校長:そうだよね。最初に会ったときの印象は、明るい人ではなかったから……。にしな:それ、言われます。COCO教頭:えっ……! そうですか。こもり校長:だから、おもしろいよね。俺からしたら「何かありました?」という感じなんだけど、教頭の初印象は「すごく明るい人だな」なんでしょ? パーソナリティの2人が、ゲストに全然違う印象で話しているっていう。にしな:たしかに(笑)。でも、「明るい」と言われて嬉しいです。こもり校長:前がダメだ、っていうことではないですよ。前も大好きですから!! でも……なんかキラキラしましたね(笑)。にしな:やった!!こもり校長:本日の授業テーマは、「It's a 期待と不安の間」です。期待しているから不安が生まれる。不安の中にも期待がある。期待と不安の間をさまよっている……今夜は、そんな生徒(リスナー)と話をしていきます。にしな先生は、不安を抱えたりしますか?にしな:しますね。小さいのから大きいのまでありますけど、本当にしょうもないことだと「明日の朝にAmazon(の配達)が来るけど、起きれるかな……?」みたいな。COCO教頭:ちょうどいい“しょうもない”ですね(笑)。にしな:あとは、ライブの前は楽しみだけど、「大丈夫かな……ちゃんとできるかな……?」と不安になったり。いろいろありますね。こもり校長:その不安は抱え込んじゃいます?にしな:割と1人で抱えます。あ、“起きれない問題”は、なんか……。こもり校長:それは、ご自身で背負うしかないですけど(笑)。にしな:はい(笑)。割と抱えますね。COCO教頭:校長は?こもり校長:俺は不安抱えまくり系だから。同じような感じですよ。「明日、起きれるかな」もあるし、本番前に「大丈夫かな……俺なんかがステージに立って……」とかすごく思っちゃう。にしな:で、相談せず?こもり校長:しないですね。だから、僕も抱え込むタイプかな。にしな:一緒ですね。こもり校長:そう。似てる部分があるな、と昔から思っているんです。にしな:ありますよね……感じます。こもり校長:そうですよね。COCO教頭:ちょ、仲間に入れてもらっていいですか!?全員:(笑)。この日の放送では……・「陸上の大会で1位をとったことがあり、自分に期待することもありますが、顧問とコーチから期待されることには不安があります」という14歳・「1人で歌うことに不安があります。合唱部や軽音部の仲間と大勢の前で歌うのは大丈夫なんですけど、1人で歌うと誰かと比べられそうです」という17歳・「知り合いが全然いない高校に進学しました。高1のときは同性の男子としか話せなかったんですけど、高2になったので女子とも話したいです」という16歳と電話をつなぎました。





