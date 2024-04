◆FANTASY BOYS、カムバック決定

【モデルプレス=2024/04/23】ボーイズグループ・FANTASY BOYS(ファンタジーボーイズ)が5月2日に3rd mini Album『MAKE SUNSHINE』でカムバックが決定。5月に全国4都市のZEPPを巡る初の日本ツアーのタイトルも決定した。韓国MBC「少年ファンタジー」を通じて結成されたボーイズグループ・FANTASY BOYS。いつもそばにいるような、夢見てきた想像の中のファンタジーな少年たちという意味が込められている。

◆「ZEPP TOUR 2024 - First Love -」開催概要

2023年7月9日に国際フォーラムで開催された少年ファンタジー FAN CONCERT IN JAPAN[〜Welcom to your Fantasy〜]は、2公演で8000人を動員。成功裏に終えた彼らが、再び日本を訪れる。10月21日、12月9日に東京ガーデンシアターでFAN CONCERT[NEW TOMORROW]を開催したばかりの彼らがBandi(ファンダム名)の要望に応え、2024年5月に3rd mini Album『MAKE SUNSHINE』でカムバック。清涼感溢れる新曲を引っさげて来日する。また、5月には全国4都市のZEPPを巡る初の日本ツアーのタイトルが『ZEPP TOUR 2024 - First Love -』に決定した。(modelpress編集部)2024年5月25日(土) Zepp Namba (大阪)【1部】開場 14:00/開演15:00【2部】開場 18:00/開演19:002024年5月31日(金) KT Zepp Yokohama (神奈川)【1部】開場 18:00/開演19:002024年6月1日(土) Zepp Nagoya (愛知)【1部】開場 14:00/開演15:00【2部】開場 18:00/開演19:002024年6月4日(火) Zepp Haneda(東京)【1部】開場 18:00/開演19:00【Not Sponsored 記事】